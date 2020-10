Na halfjaar maar 5 procent coronapatiënten klachtenvrij: “Ellende duurt voort” Marcia Nieuwenhuis

03 oktober 2020

07u46

Bron: AD 0 Wetenschap & Planeet Genezen coronapatiënten blijken een halfjaar na hun infectie nog met talrijke klachten te kampen. Van patiënten die het virus thuis doormaakten, heeft de meerderheid zes of meer klachten. Slechts 5 procent van de Covid-patiënten verklaart geheel klachtenvrij te zijn.

Dat blijkt uit het eerste grootschalige onderzoek naar patiënten met ‘milde klachten’, dat is uitgevoerd door de universiteiten van Maastricht en Hasselt, het Nederlandse Longfonds en kennis- en behandelcentrum Ciro. Het gaat vooral om mensen die niet in het ziekenhuis belandden, maar het virus thuis hebben doorgemaakt. Veruit de grootste groep (86 procent) zegt dat zijn gezondheid vóór de corona-infectie goed was.

Hoofdpijn

De overgrote meerderheid van de ruim duizend coronapatiënten die meewerkten aan het onderzoek verklaart bijna een halfjaar na de eerste symptomen nog steeds vermoeid (86 procent) te zijn. Zes van de tien mensen (59 procent) zijn nog kortademig. Ruim een derde heeft nog steeds last van druk op de borst (36 procent) en hoofdpijn (35 procent). Het gaat om relatief jonge patiënten: de gemiddelde leeftijd is 48 jaar.





Opvallend is dat het percentage mensen dat aangeeft spierpijn te hebben (40 procent), licht is gestegen ten opzichte van een eerder onderzoek dat in juni is gedaan naar deze patiëntengroep. “Dit onderzoek maakt duidelijk hoe groot de gezondheidsgevolgen zijn van dit virus”, verklaart Longfonds-directeur Michael Rutgers. “Wij hadden gehoopt dat de situatie van deze groep sneller zou verbeteren, maar dat is dus helemaal niet zo.’’

“De klachten van de coronapatiënten gaan niet weg”, gaat Rutgers verder. “Elke dag komen er duizenden besmette mensen bij. En een deel daarvan houdt dus langdurig klachten, toont dit onderzoek aan. Ook voor fitte, jonge, gezonde mensen, die zich nu misschien nog onaantastbaar wanen, kan dit betekenen dat zij maanden of misschien zelfs jaren met klachten kampen.’’

Dat ook gezonde mensen getroffen worden, komt volgens huisarts en hoogleraar Niels Chavannes van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) doordat Covid-19 bij een deel van de patiënten de aanval opent op het immuunsysteem. “Tot nu toe is er (terecht) vooral veel aandacht uitgegaan naar mensen die stierven of op sterven na dood waren. We moeten nu een stem geven aan de groeiende groep die langdurig klachten houdt. Het gaat waarschijnlijk om tienduizenden mensen in Nederland alleen al.” De hoogleraar pleit voor gedegen begeleiding. “Er is geen wonderpilletje dat dit in één klap oplost.”

Wereldwijd uniek

De langdurige klachten van genezen coronapatiënten worden door de onderzoekers ook wel het ‘post-Covid-19-syndroom’ genoemd. Volgens hoogleraar Martijn Spruit van de Universiteit Maastricht is dit het eerste grootschalige onderzoek dat zogenaamde milde patiënten zo lang volgt. “Dat we van zoveel mensen nauwgezet in beeld hebben hoe het verloop van hun coronaklachten is, maakt het wereldwijd gezien een uniek onderzoek.”

