Na een Tesla binnenkort ook twee Audi's de ruimte in Erik Kouwenhoven

02 maart 2018

08u34

Bron: AD.nl 17 Wetenschap & Planeet Audi stuurt volgend jaar twee voertuigen naar de maan in samenwerking met de Duitse organisatie PTScientists.

De touchdown is gepland op dezelfde plek waar in december 1972 de laatste bemande maanmissie plaatsvond. Het doel van de Audi's is om de maan te verkennen als een potentiële toekomstige menselijke habitat en om meer te weten te komen over het 'achtste continent', 384.400 kilometer verwijderd van de aarde.

4G

Volgend jaar al zal een SpaceX-raket twee Audi maanauto's (Lunar Rovers) en een zendmast in een baan om de aarde schieten. Van daaruit wordt het materiaal naar het maanoppervlak gebracht. De zendmast wordt gebouwd door Vodafone en onderhoudt via 4G contact tussen de aarde en de voertuigen.

e-tron

De Lunar-voertuigen van Audi spelen een sleutelrol in deze spectaculaire missie. Ze zijn gebouwd met behulp van lichtgewicht onderdelen en uitgerust met quattro technologie of vierwielaandrijving. Daarvoor zorgt een krachtige, door zonne-energie aangedreven elektromotor.

Cape Canaveral

Als de missie succesvol verloopt, zouden Audi en partners PTScientists het eerste privébedrijf zijn dat erin slaagt om op de maan te landen, 50 jaar na de bemande landing van de Apollo 17. De lancering zal volgend jaar plaatsvinden vanaf Cape Canaveral, in de Amerikaanse staat Florida.

