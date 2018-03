Na dik 66 miljoen jaar ontdekt: botten van een baby T. rex Redactie

31 maart 2018

08u08

Bron: AD 1 Wetenschap & Planeet Ze bleven dik 66 miljoen jaar onopgemerkt, maar zijn nu uit de grond gekomen: een kaak (inclusief tanden), schedel, poot, heupen en rugwervels, waarschijnlijk afkomstig van een baby Tyrannosaurus rex. Onderzoekers v an de Kansas University in Montana hebben de nieuwe dinoresten opgegraven.

De resten worden nu minutieus bestudeerd onder een microscoop. Want de wetenschappers staan voor een lastige vraag. Zijn de botten écht van een kleine Tyrannosaurus rex of is dit dier toch een Nanotyrannus geweest? De afgelopen jaren zijn vaker resten van de dinosaurussoort ontdekt. Toch is er nog geen duidelijk antwoord op die vraag gekomen.

De onderzoekers van de Kansas University hopen de twijfels te kunnen wegnemen. "De tanden suggereren dat het een Tyrannosaurus rex is, maar er is nog werk te verrichten", zegt onderzoeker David Burnham. "Omdat een jonge T. rex heel zeldzaam is - er zijn er slechts een paar gevonden - is het moeilijk om te bepalen of de veranderingen door de groei van het dier komen of doordat het een heel andere soort is. Gelukkig heeft de universiteit een oudere T. rex om deze botten mee te vergelijken en hebben we ook een andere jonge T. rex geleend om het probleem op te lossen.''



Tegelijkertijd hopen de onderzoekers op meer resten. Ze gaan deze zomer terug naar de vindplaats om naar meer botten te speuren, vastberaden om eindelijk die prangende vraag écht te kunnen beantwoorden.