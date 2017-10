Na de 'supernova' is er ook de 'kilonova', waar we al het goud in de wereld aan te danken hebben avh

Bron: Washington Post; ESA 0 astronomy.swin.edu.au Een grafische weergave van een kilonova Wetenschap & Planeet Wetenschappers hebben ontdekt hoe goud en platina zijn ontstaan. De edele metalen werden uitgespuwd na een botsing tussen twee dode sterren. Voor het eerst heeft de Hubble Ruimtetelescoop ook rimpelingen in zwaartekrachtgolven waargenomen. Dat meldt het Europese Ruimtevaartagentschap ESA.

“Het is de grootste vuurwerkshow in het universum”, zegt een enthousiaste David Reitze van het Califorina Institute of Technology aan de NY Times. Een theorie die al heel lang geleden werd voorspeld, is eindelijk waargenomen. Dankzij een ‘kilonova’ werden goud en platinum de ruimte in gespuwd.

Een kilonova is de botsing van neuronensterren, de gekrompen kernen van dode sterren. Die botsing stuurt een hoge pieptoon naar de aarde, maar ook een rimpeling van zwaartekrachtgolven, zo blijkt. En die rimpeling kon de Hubble onlangs waarnemen.

Het bestaan van zwaartekrachtgolven werd vorig jaar bewezen toen het wetenschappers het geluid van een botsing van twee zwarte gaten konden registreren. Het leverde hen dit jaar de Nobelprijs voor de fysica op. Maar Albert Einstein voorspelde in 1916 al het bestaan van zwaartekrachtgolven. Hij dacht toen al dat die rimpeling het gevolg kon zijn van een botsing van hemellichamen.

Een botsing tussen twee zwarte gaten brengt niets meer voort dan geluid, maar uit een botsing van dode sterren ontstaat heel wat meer. Niet alleen radiogolven en röntgenstralen worden uitgespuwd, maar ook edele metalen, waaronder goud, platinum, zilver en uranium.