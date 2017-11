Mysterieuze luide knallen gehoord op 64 plaatsen, en niemand weet waarom JC

20u59

Bron: MNN, ABC 4 thinkstock Wetenschap & Planeet Van de VS over het Verenigd Koninkrijk en het Midden-Oosten tot Australië: over de hele wereld zijn er dit jaar mysterieuze knallen gehoord. Supersonische vliegtuigen of meteoren die ontploffen in de atmosfeer? Wetenschappers staan voor een raadsel.

Op 64 plaatsen zijn het afgelopen jaar luide knallen vastgesteld. De meest recente werd vorige week gehoord in de Amerikaanse staat Alabama.

De knal, die door de politie 'Bama Boom' genoemd werd, deed meerdere huizen op hun grondvesten daveren en leek afkomstig te zijn uit het noordwesten van de gemeente Lochbuie. Maar wat het lawaai veroorzaakt heeft, is niet duidelijk.

Ook andere knallen in de wereld blijven voorlopig een mysterie. Op 10 oktober sloeg een luide slag de bevolking van de Australische stad Cairns met verstomming. Twee weken later werd een nieuwe knal gehoord op het schiereiland Eyre in het zuiden van Australië. Andere mysterieuze knallen waren er in Michigan, Lapland en Yorkshire.

Theorieën

Sommige knallen kunnen mogelijk verklaard worden door een vliegtuig dat door de geluidsbarrière ging. Een andere mogelijkheid is dat het geluid veroorzaakt wordt door meteoren die exploderen in de atmosfeer. Die theorie zou kunnen verklaren waarom het fenomeen zich over de hele wereld voordoet, maar volgens astronomen zijn de meteoren van de Leonidenzwerm, die in november het pad van de aarde kruist, te klein voor dergelijke luide knallen.

Volgens NASA-wetenschapper Bill Cooke zijn er tot dusver geen aanknopingspunten. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie is op zoek naar patronen die de mysterieuze knallen zouden kunnen verklaren.