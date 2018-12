Mysterieus gaatje in capsule internationaal ruimtestation ISS blijkt van binnenuit geboord te zijn KVDS

27 december 2018

07u31

Bron: AP, TASS, Belga, CBS News 0 Wetenschap & Planeet Een van de Russische kosmonauten die het mysterieuze gaatje onderzochten in een capsule van het internationaal ruimtestation ISS, heeft verklaard dat het van binnenuit werd geboord. Over hoe het er precies kwam, bestaat nog altijd geen duidelijkheid. De Russische geheime dienst is een onderzoek gestart en daarbij wordt geen enkele piste uitgesloten.

Volgens Sergei Prokopyev bekijken de speurders enkele stalen die hij samen met zijn collega Oleg Kononenko verzamelde tijdens een lange ruimtewandeling op 12 december. Prokopyev keerde vorige week samen met astronauten Serena Aunon-Chancellor (NASA) en Alexander Gerst (ESA) terug naar de aarde met de beschadigde capsule. Dat vormde geen gevaar omdat het deel van de Sojoez dat beschadigd was, werd afgestoten voor de terugkeer in de dampkring.

Drukverlies

Het gat werd eind augustus ontdekt, nadat het een licht drukverlies veroorzaakte. Het bleek in het bovenste compartiment te zitten van de Sojoez MS-09 waarmee drie bemanningsleden in juni naar het ISS waren gekomen. Het werd meteen van binnenuit gedicht met hars en gaas. Was dat niet gebeurd, zou het ruimtestation binnen de 18 dagen zonder zuurstof hebben gezeten.





Tijdens de ruimtewandeling van Prokopyev en Kononenko werd in de thermische bedekking en het aluminium meteorietenschild gesneden. Daarna werd nieuwe thermische bescherming aangebracht.





Prokopyev zei eerder deze week tijdens een persconferentie dat het gaatje van binnenuit werd gemaakt. “Het is aan de speurders om te oordelen wannéér het werd gemaakt.” (lees hieronder verder)

Dmitry Rogozin – de grote baas van Roskosmos, het bureau van de Russische overheid dat verantwoordelijk is voor ruimteonderzoek en lucht- en ruimtevaart in het algemeen – zei in september nog dat het gat gemaakt kon zijn toen de capsule in elkaar werd gezet, maar ook terwijl ze al in een baan rond de aarde draaide. Door een van de bemanningsleden, dus. Dat laatste werd niet geapprecieerd door de NASA en sindsdien nam Rogozin gas terug.

Ook Prokopyev vindt die piste maar niks. “Je moet niet zo slecht denken over je bemanning”, zei hij. (lees hieronder verder)

Volgens Rogozin leek het gaatje gemaakt te zijn door iemand met “trillende hand”. Daarvan getuigen de krassen ernaast. Mogelijk is een medewerker van de fabrikant uitgeschoten en zou die zonder verder iets te zeggen het gaatje snel gedicht hebben met een soort hars. Maar door de lancering en de barre omstandigheden in de ruimte zou de herstelling niet gehouden hebben.

Mocht dat kloppen, zou de capsule aan een ramp ontsnapt kunnen zijn. Op 1 februari 2003 verging het ruimteveer Columbia nog nadat tijdens de lancering een brokje piepschuim een gaatje in een vleugel had gemaakt. Daardoor konden hete gassen het ruimtetuig binnendringen tijdens de duik in de dampkring. De zeven astronauten aan boord overleefden het niet.