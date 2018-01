Musk komt belofte na: zijn rode Tesla staat klaar om honderden jaren in de ruimte te zweven FT

2018 wordt het jaar van Elon Musk en zijn ruimtevaartbedrijf Space X. Op Cape Canaveral in Florida staat de Falcon Heavy sinds enkele dagen rechtop, voor zijn eerste tocht naar de ruimte. De krachtigste draagraket ter wereld beschikt over 27 motoren en heeft bij de lancering een gewicht van maar liefst 1.420.788 kilogram. En, zoals Musk ook had beloofd: zijn rode Tesla Roadster is mee aan boord.

Het wordt alle dagen uitkijken naar de raketlancering op het Kennedy Space Center in Florida. Nadat de vlucht van de Falcon Heavy maanden en zelfs jaren werd uitgesteld, is het eindelijk zover: binnen enkele dagen gaat het impressionante broertje van de Falcon 9 eindelijk de lucht in. De nieuwe krachtpatser, die een lengte heeft van 70 meter, werd afgelopen dagen geïnstalleerd in haar lanceerplatform en staat nu rechtop. Klaar voor een tocht rond de Aarde. Al is Musks uiteindelijke doel mensen naar Mars te kunnen schieten - het liefst al in 2024.

De Falcon Heavy bestaat uit de klassieke Falcon 9-raket, die eind december nog paniek veroorzaakte nadat een mysterieus, flikkerend lichtschijnsel de hemel in Californië had verlicht. Het bleek uiteindelijk niet om aliens of ufo's te gaan, zoals heel wat sociale media-gebruikers dachten, wel om de raket die werd afgevuurd vanop luchtmachtbasis Vandenberg. Wat de Heavy specialer maakt: ook aan de zijkanten hangen nog twee Falcon 9-raketten die dienen als 'booster'. Zij laten tijdens de opstart 27 motoren tegelijk ontbranden. Na de lancering keren de drie onderste rakettrappen op eigen houtje terug naar de Aarde. Van de andere Falcon 9 wordt gehoopt dat hij landt op een drijvend platform in de Atlantische Oceaan.

With more than 5 million pounds of thrust at liftoff—equal to approximately eighteen 747 aircraft at full power—Falcon Heavy will be the most powerful operational rocket in the world by a factor of two. https://t.co/NneqPRPr46 pic.twitter.com/oswCUreG6i SpaceX(@ SpaceX) link

Ongetwijfeld wordt de raket een geduchte concurrent voor andere lanceerbedrijven. En ook de prijs speelt mee: Space X zou voor zijn nieuwste speeltje 90 miljoen dollar vragen, naargelang de missie. Een vergelijkbare raket heeft een prijskaartje dat varieert van 165 tot 220 miljoen dollar. Indien de eerste lancering probleemloos verloopt, plant Space X in 2018 nog een tweede.

En grap of niet, zoals eerder werd gedacht: tijdens de testvlucht zal de Falcon Heavy inderdaad een speciale vracht aan boord hebben. De rode Tesla Roadster van Musk bevindt zich in het laadruim van de raket, dat is te zien op foto's die Space X eind 2017 op Twitter gooide. De elektrische sportwagen zal dus echt in een baan om de zon worden gebracht waar het dan honderden, misschien zelfs duizenden jaren zal rondzweven.

Twitter Space X De Falcon Heavy staat klaar in zijn lanceerplatform in het Kennedy Space Center in Florida. Het is nu wachten tot de raket de hoogte inschiet.