Morgenavond is er zwakke, gedeeltelijke maansverduistering: wat is het? En zullen we ze kunnen zien? HAA

09 januari 2020

11u50

Bron: Belga, KMI, Spacepage 2 Wetenschap & Planeet Morgenavond vindt een zwakke gedeeltelijke maansverduistering plaats. Daarbij lijkt het alsof er een soort schaduw over de maan trekt, maar de maan is nog wel zichtbaar. Goed nieuws: er worden opklaringen verwacht en dus zal het fenomeen allicht te zien zijn.

Een maansverduistering kan zich enkel voordoen tijdens volle maan. Het betekent dat de aarde, de maan en de zon op één rij staan, met de aarde in het midden. Hierdoor houdt onze planeet het zonlicht tegen, waardoor de maan een tijdlang helemaal of gedeeltelijk in de schaduw belandt.

Bij een totale maansverduistering beweegt de maan zich door de kernschaduw (de umbra) van de aarde. Bij een gedeeltelijke maansverduistering gaat de maan slechts door een deel van de kernschaduw. Hierdoor valt er op een gedeelte van het maanoppervlak minder direct zonlicht.

In de praktijk komt het erop neer dat de maan dan iets minder helder is. De laatste keer dat we dit fenomeen in ons land konden waarnemen, dateert van juli 2019.

Morgenavond vindt er dus opnieuw een zwakke gedeeltelijke maansverduistering plaats. Die begint om 18.05 uur en eindigt om 22.15 uur. Het hoogtepunt van de verduistering wordt om 20.10 uur verwacht.

Wie de gedeeltelijke maansverduistering wil zien, heeft geluk. Er wordt namelijk een mix van opklaringen en wolkenvelden verwacht. In de Ardennen komen wel veel wolken voor. Verschillende sterrenwachten openen morgenavond de deuren voor geïnteresseerden.