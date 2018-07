Mogelijk oudste uittreksel uit Odyssee ontdekt bij opgravingen in Griekenland KVDS

10 juli 2018

23u09

Bron: BBC 0 Wetenschap & Planeet Archeologen hebben bij opgravingen in Griekenland een kleitablet ontdekt die mogelijk het oudste geschreven uittreksel is van de Odyssee van Homerus dat ooit werd gevonden. Dat zegt de Griekse minister van Cultuur.

De tablet werd ontdekt vlakbij de ruïnes van de tempel van Zeus in de oude stad Olympia en zou stammen uit de Romeinse tijd. Een exacte datering is er voorlopig nog niet, maar de vondst is “een grote archeologische, epigrafische, literaire en historische ontdekking” volgens het ministerie van cultuur in Griekenland.

Zwerftocht

De Odyssee stamt vermoedelijk uit de achtste eeuw voor Christus en vertelt het verhaal van de zwerftocht van de held Odysseus na de Trojaanse oorlog en zijn thuiskomst na 10 jaar op het eiland Ithaka. Het gedicht van 12.000 versregels is opgedeeld in 24 boeken.





De kleitablet die door Griekse en Duitse archeologen werd gevonden, telt 13 verzen uit het 14de boek. Daarin spreekt de held na zijn terugkeer op Ithaka tot zijn vriend en zwijnenhoeder Eumaios.