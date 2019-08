Mogelijk neurologische schade bij kinderen: Europees voedselagentschap wil pesticide ‘chloorpyrifos’ niet opnieuw vergunnen Het kan mogelijk ook genetische mutaties veroorzaken ADN

02 augustus 2019

16u15

Bron: Belga 52 Wetenschap & Planeet Het Europees voedselveiligheidsagentschap Efsa wil de vergunning voor het pesticide chloorpyrifos niet verlengen. Het middel richt mogelijk neurologische schade aan tijdens de ontwikkeling van jonge kinderen en kan mogelijk ook genetische mutaties veroorzaken, klinkt het.

Chloorpyrifos is een controversieel insecticide dat gebruikt wordt in de fruit- en groenteteelt. De huidige Europese licentie voor het middel verstrijkt eind januari volgend jaar. Op dit moment wordt chloorpyrifos op vraag van de Europese Commissie opnieuw geëvalueerd om te bepalen of het een nieuwe vergunning kan krijgen.

“Niet veilig”

De studie is nog niet helemaal afgerond, meldt Efsa, maar op vlak van volksgezondheid oordeelt het agentschap wel al dat het middel niet aan de normen voldoet. Volgens het Europees voedselveiligheidsagentschap heeft chloorpyrifos mogelijk een genotoxisch effect, wat betekent dat het DNA kan aantasten en zo mutaties kan veroorzaken, en kan het mogelijk ook neurologische schade aanrichten tijdens de ontwikkeling van kinderen.



Er kan dus geen niveau worden vastgesteld waaronder het middel veilig te gebruiken is, vindt Efsa, waardoor het middel niet opnieuw vergund kan worden.

Ook in België

Eerder dit jaar bracht Knack, in samenwerking met media uit zeven andere landen al uit dat het middel ook in België opduikt in voedsel en rivieren. In ons land is chloorpyrifos enkel toegestaan voor professioneel gebruik en voor beperkte teelten. Tussen 2015 en 2017 trof het federaal voedselagentschap FAVV bij controles chloorpyrifos boven de maximumnorm aan in 26 voedingsproducten.

