Miskraam kan leiden tot langdurige posttraumatische stress volgens nieuwe studie KVDS

26 januari 2020

13u35

Een miskraam is een erg traumatische ervaring die nog lang kan nazinderen. Dat geldt ook voor miskramen in de eerste weken van de zwangerschap. Dat blijkt uit een studie van de KU Leuven en het Imperial College London. Veel vrouwen die hun ongeboren kind al snel verloren, kampten maanden later nog met posttraumatische stress of depressie. Het Kinderwens ExpertiseNetwerk start een zorgtraject om ouders met pril zwangerschapsverlies beter te begeleiden.

De onderzoekers peilden naar de psychologische gevolgen bij meer dan 650 vrouwen die hun vruchtje verloren voor de twaalfde week van de zwangerschap, door een miskraam of een buitenbaarmoederlijke zwangerschap.

Daaruit bleek dat een maand na het verlies bijna een derde van de vrouwen aan posttraumatische stress leed, met bijvoorbeeld nachtmerries en flashbacks. Na negen maanden leed 18 procent nog aan posttraumatische stress, had 17 procent nog angstgevoelens en was 6 procent depressief.

Eén op de twee vrouwen

"Zwangerschapsverlies treft tot één op de twee vrouwen en voor velen zal het de meest traumatische ervaring zijn in hun leven", stelt professor Tom Bourne van het Imperial College, de hoofdauteur van het onderzoek. Hij roept op om de behandeling van vrouwen die hun ongeboren kind verloren aan te passen zodat er meer rekening wordt gehouden met de psychologische impact.





Ook voormalig Miss Belgian Beauty Zsofi Horvath kreeg te maken met een pril zwangerschapsverlies, bij haar eerste zwangerschap. Het was een heel zware periode, zo getuigt zij. "De buitenwereld was nog niet op de hoogte, maar in het hoofd van mijn echtgenoot en mezelf waren we al met z'n drietjes", vertelt Horvath. "De dag dat we het slechte nieuws te horen kregen, staat in mijn geheugen gegrift alsof het gisteren was. Het was een ongekend verlies waarmee we plots geconfronteerd werden." (lees hieronder verder)

Het koppel maakte het rouwproces door zonder externe hulp, maar die zou zeker welkom zijn geweest. "Ik ben ervan overtuigd dat de juiste professionele zorg en begeleiding voor ouders bij thuiskomst uit het ziekenhuis, het leed veel draaglijker maakt”, aldus nog Horvath.

Verwerking

In Vlaanderen lanceert het Kinderwens ExpertiseNetwerk nu een zorgproject voor ouders met een prille miskraam. Dat zal via de kinderwenshuizen aan de ouders worden aangeboden. Via een vragenlijst en een individueel gesprek wordt er nagegaan waar ze nood aan hebben bij de verwerking: individuele begeleiding, een groepsprogramma in een kinderwenshuis of meer gespecialiseerde hulp.