Miniporties drugs lijken ook echt creatiever te maken Maarten Keulemans

26 september 2018

15u36

Bron: de Volkskrant 0 Wetenschap & Planeet Het innemen van minieme beetjes psychedelische drugs lijkt de creativiteit echt te verhogen. Daarvoor hebben Nederlandse onderzoekers voor het eerst voorzichtige aanwijzingen gevonden.

Het 'microdoseren' van tripmiddelen zoals psylocibine (uit paddo's) of lsd komt overwaaien uit de VS, waar onder meer Silicon Valley het heeft omarmd. Wie de drug in ongeveer een tiende van de normale dosis inneemt, zou energiek, creatief en opgewekt worden, terwijl de psychedelische 'trip' uitblijft. Onderzoekers in Nederland vonden dat een interessant gegeven om mee aan de slag te gaan, "want we horen ook bij onze studenten dat het de productiviteit en creativiteit verhoogt", zegt cognitief psycholoog Zsuzsika Sjoerds.

