Millennials willen in alles de beste zijn TK

16 februari 2018

10u15

Bron: Science Daily 0 Wetenschap & Planeet ‘Ah, de jeugd van tegenwoordig’, hoor je mensen wel eens zuchten. Er wordt vaak gezegd dat de huidige generatie, ook wel Generatie Y of Millennials genoemd, minder werklustig of toegewijd is dan de vorige generatie (Generatie X) of die daarvoor (de Babyboomers). Nieuw onderzoek ondermijnt die gedachte echter. “Millennials zijn net erg perfectionistisch”, klinkt het.

De Millenials-generatie wordt doorgaans gedefinieerd als de mensen die geboren werden tussen 1980 en het begin van de jaren 2000. De jongvolwassenen krijgen vaak de schuld van alles wat er momenteel mis is met de wereld, en hebben de reputatie dat ze enkel geïnteresseerd zijn in hun smartphone. Een nieuw onderzoek aan de universiteiten van Bath en York bewijst nu echter het tegendeel: Millennials streven net perfectie na. Ze willen de beste carrière, het beste lichaam en de beste geest hebben.

De studie, die gepubliceerd werd in het tijdschrift Psychological Bulletin, liet maar liefst 41.641 studenten uit Amerika, Canada en Groot-Brittannië een psychologische enquête invullen. Ze concludeerden daaruit dat de huidige generatie flink hoger scoort op het vlak van perfectionisme dan de vorige.

Social media

De data wijst verschillende oorzaken aan voor dit perfectionisme. Zo blijken sociale media niet voor afgestompte jongeren te zorgen, maar oefenen ze net druk uit op de gebruikers om de beste te zijn. Wie vaak op Facebook of Instagram zit, kan zich immers heel goed vergelijken met anderen en voelt zich sneller ontevreden over bijvoorbeeld zijn/haar lichaam. Ook de drive om geld te verdienen, een goede opleiding te genieten of een afgunstwekkende carrière op te bouwen wordt hierdoor beïnvloed.

Wie het best presteert, heeft de beste sociaaleconomische positie Prof. dr. Thomas Curran

Daarnaast wordt ook de term ‘meritocratie’ genoemd. Vrij vertaald: wie het best presteert, heeft de beste sociaaleconomische positie. Dat zien we niet alleen in het dagelijkse leven, maar ook steeds meer in het onderwijs. Scholen en universiteiten spelen studenten steeds vaker tegen elkaar uit in bijvoorbeeld wedstrijden. “Die meritocratie vertaalt zich bij jongeren in de noodzaak om goed te presteren. Ze leggen zichzelf steeds hogere standaarden op, en zijn dus erg perfectionistisch”, aldus prof. dr. Thomas Curran.

Dat perfectionisme heeft echter ook zijn nadelen, want wie niet aan de verwachtingen beantwoordt, kan psychologische nadelen ondervinden. “Wie slaagt in het leven, zal zich veilig, sociaal geliefd en waardevol voelen. Maar als het tegenzit, krijg je al snel het omgekeerde”, klinkt het. Er zijn niet alleen meer perfectionisten, maar ook meer depressies en angststoornissen dan bij de vorige generaties.

Millennials willen dus in alles de beste zijn, maar zijn ze dat ook echt? In deze quiz nemen we de proef op de som. Neem deel en verdedig jouw leeftijdsgenoten!