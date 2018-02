Miljoenen jaren oude spin had een staart FT

06 februari 2018

14u22

Bron: Science 0

We vinden ze meestal eng, snelle diertjes met lange, fijne staarten. Kijk maar naar de rat bijvoorbeeld, niet bepaald geliefd bij de meesten. En ook de spin. In Myanmar is deze week een fossiel ontdekt van meer dan 100 miljoen jaar oud, in een oud stuk boomhars. En ook zij had een staart. Volgens wetenschappers kan deze kruising tussen spin en schorpioen hen veel vertellen over de evolutie van het diertje. De vier gevonden exemplaren hebben allen de typische kenmerken van de spin die we nu kennen: acht poten, spintepels (waaruit spinsel wordt getrokken voor het maken van een web), kaken en mannelijke organen die instaan voor de voortplanting. Toch is er ook een zweepstaart en het lijfje dat uit verschillende delen bestaat, identiek zoals een schorpioen. De staart was zelfs groter dan de spin zelf, die slechts 3 millimeter mat. Vermoedelijk werd het extra aanhangsel gebruikt als antenne en bewoog het heen en weer om z'n omgeving te verkennen.