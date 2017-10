Zwitserse gletsjers verliezen 3% volume op jaar tijd ISW

17u39

Bron: Belga 0 AFP Milieu De gletsjers in Zwitserland hebben op een jaar tijd drie procent van hun volume kwijtgespeeld. Het gaat om een verlies van 1,5 miljard kubieke meter ijs, zo blijkt maandag uit een wetenschappelijk onderzoek. De achteruitgang van de gletsjers zet zich daarmee op een versneld tempo door.

De wetenschappers baseerden zich voor hun onderzoek op de ijsmassa van twintig gletsjers in het land. Met de hoeveelheid ijs die tussen oktober 2016 en september 2017 gesmolten is, zou elk Zwitsers gezin een zwembad van 25 meter kunnen vullen, zo zeggen de experts van de Zwitserse academie van natuurwetenschappen.

Warmste junimaand ooit

De zachte en relatief sneeuwarme winter - tussen december 2016 en februari 2017 - geldt als een van de belangrijkste oorzaken van de achteruitgang. Maar ook het weer van de voorbije junimaand - de op een na warmste uit de Zwitserse geschiedenis - heeft een belangrijke rol gespeeld. Verschillende kleine gletsjers zaten daardoor al in juli zonder sneeuw.

De achteruitgang deed zich in alle delen van het land voor. Maar de gletsjers in het westen van de regio Berner Oberland en in het kanton Wallis werden het zwaarst getroffen.