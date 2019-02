Zwitsers zijn grootste consumenten van bio ter wereld kv

13 februari 2019

19u10

Bron: Belga 0 Milieu De Europese biosector doet het goed. De grootste consumenten van biologische producten zijn de Zwitsers. Zij zijn niet alleen koploper in Europa, maar ook ter wereld. In heel Europa zijn zowel de productie, het aantal hectare landbouwgrond als de afzetmarkt sterk gegroeid. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Research Institute of Organic Agriculture (FiBL) van 2017.

In 2017 groeide de sector van biologische producten in Europa met 11 procent. Zwitsers spendeerden dat jaar 288 euro per persoon aan biologisch voedsel. Daarmee zijn zij wereldleiders.

Ook de productie van biologische producten is gestegen. Spanje is daarbij de koploper met 2,1 miljoen hectare aan landbouwgrond voor bioproducten, gevolgd door Italië en Frankrijk.



Liechtenstein is dan weer het land ter wereld met het grootste marktaandeel aan biolandbouw op zijn totale landbouwareaal. Daar is bijna 40 procent van de landbouwgrond bio. Tien Europese landen hebben aangegeven dat minstens 10 procent van hun landbouwgrond biologisch is. In totaal is het aantal hectare voor de sector met een miljoen gestegen in heel Europa.

Globaal gezien hebben de Verenigde Staten nog steeds de grootste afzetmarkt (40 miljard euro) voor bio, maar procentueel geeft de gemiddelde Europeaan meer uit aan biovoeding. De grootste afzetmarkt voor biologisch voedsel in Europa vinden we in Duitsland, met maar liefst 10 miljard euro. Vlamingen spendeerden, ter vergelijking, 193 miljoen aan biologische versproducten in 2017, volgens gegevens van het departement Landbouw en Visserij.