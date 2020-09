Zweeds bedrijf bouwt vrachtschip dat door wind wordt aangedreven: “90 procent minder uitstoot” TTR

11 september 2020

16u10

Bron: The Next Web 2 Milieu De Oceanbird, een Zweeds consortium, is bezig met het bouwen van een vrachtschip dat door wind wordt aangedreven. De ingenieurs verduidelijken dat het een zéér milieuvriendelijk schip is. In vergelijking met eenzelfde model dat op fossiele brandstoffen vaart, ligt de uitstoot van de Zweedse boot beduidend lager.

Het schip, genaamd de Powered Car Carrier of kortweg wPCC, zal in totaal zo’n 7.000 auto’s verschepen. Doordat de boot door wind wordt aangedreven ligt de uitstoot zo’n 90 procent lager dan bij schepen die varen op fossiele brandstoffen. Er zijn wel motoren voorzien om veiligheidsredenen en om makkelijk in en uit de haven te kunnen varen.

Het nadeel van het gebruik van windenergie is dat het ongeveer twee keer zo lang duurt om de Atlantische Oceaan over te steken. Doorgaans doet een vrachtschip er zo’n zeven dagen over, de wPCC zal vijf dagen langer moeten varen.



De wPCC is zo’n 200 meter lang is, 40 meter breed en 100 meter hoog. Het imposante schip, dat voor 98 procent uit gerecycleerde materialen bestaat, zou in 2024 helemaal klaar moeten zijn voor een eerste reis.