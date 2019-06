Groene energie Gesponsorde inhoud Zoveel weten Vlamingen over energiebesparing (plus tips tegen sluipverbruik!) Aangeboden door Eneco

26 juni 2019

08u00 0 Milieu Hoe is het gesteld met de ‘groene’ kennis van de Vlaming? Meer dan 5.000 Vlamingen deden mee aan onze test over de grootste energievreters in huis, in samenwerking met Eneco. En wat blijkt? We kunnen met z’n allen nog heel wat méér energie besparen! En dat is niet alleen goed nieuws voor het milieu maar ook voor onze portemonnee.

Vraag 1: Welk toestel verbruikt in 1 jaar meer energie: de wasmachine, vaatwasser of droogkast?

Jullie antwoord:

• Droogkast: 70,5%

• Vaatwasser: 16,2%

• Wasmachine: 13,4%

Slechts 16,2% heeft het juiste antwoord gegegeven, want de vaatwasser is wel degelijk de grootste energievreter. Het zuinigste type afwasmachine (A+++-10%) verbruikt gemiddeld 211 kWh, wat overeenkomt met 48,53 euro. Op de tweede plaats komt de droogkast (het zuinigste type is er één met warmtepomp en energieklasse A+++) die 176 kWh per jaar verbruikt, wat overeenkomt met 40,48 euro. Op de derde plaats komt de wasmachine: het zuinigste type (A+++-50%) verbruikt 97 kWh (= 22,31 euro).*

Vraag 2: Welk elektrisch apparaat verbruikt ook energie als het in stand-by staat: de oven met digitale klok of de televisie?

Jullie antwoord:

• Televisie: 71,4%

• Oven met digitale klok: 28,6%

Goed nieuws, want iedereen heeft gelijk! Beide apparaten verbruiken immers energie als ze in stand-by staan. Toegegeven, het een al wat meer dan het andere. Zo wordt het sluipverbruik van de televisie met digicorder of dvd-speler geschat op 15 euro per jaar, en dat van de oven met digitale klok op 4 euro per jaar.

Vraag 3: Welke wasmachine verbruikt meer energie: een vol geladen of een halfvol geladen wasmachine?

Jullie antwoord:

• Halfvol geladen wasmachine: 75,9%

• Vol geladen wasmachine: 24,1%

Drie op de vier deelnemers heeft hier het juiste antwoord gegeven. Eén machine met een volle trommel laten draaien is veel zuiniger dan tweemaal een halfvolle machine opzetten. Maar hoe vol is vol? Niet proppen is de boodschap: zorg dat het wasgoed één vuisthoogte van de bovenkant van de trommel blijft, anders wordt je was niet goed schoon.

Vraag 4: Hoeveel bespaar je door de top 5 van sluipverbruikers (computer met randapparatuur, tv met digicoder of dvd-speler, koffiezetapparaat, hifi-installatie en oven met digitale klok) uit te schakelen: 34 of 64 euro?

Jullie antwoord:

• 64 euro: 66%

• 34 euro: 33,7%

Twee op de drie deelnemers heeft het bij het rechte eind: door al die toestellen na gebruik uit te zetten besparen ze 64 euro per jaar. Een klein rekensommetje van ons jaarlijks sluipverbruik leert je het volgende:

• Computer met randapparatuur: 33 euro

• Tv met digicorder of dvd-speler: 15 euro

• Koffiezetapparaat: 6 euro

• Hifi-installatie: 6 euro

• Oven met digitale klok: 4 euro

Vraag 5: Verbruikt je smartphone energie als hij in vliegtuigstand staat: ja of nee?

Jullie antwoord:

• Ja: 51,1%

• Nee: 48,9%

Ja, maar een stuk minder, omdat je immers voor een tijdje al het batterijverbruikend dataverkeer uit. Die handige vliegtuigmodus is trouwens niet alleen praktisch als je je in de lucht bevindt. Ook tijdens het werk, als je niet gestoord wil worden of ’s nachts kan je je smartphone gerust op vliegtuigmodus zetten om batterij uit te sparen.

Vraag 6: Wat verbruikt meer: analoog tv-kijken of HD en digitaal kijken?

Jullie antwoord:

• HD en digitaal kijken: 63%

• Analoog tv-kijken: 37%

Twee op de drie deelnemers hebben het juist: HD en digitaal kijken verbruikt inderdaad meer energie dan analoog kijken. Door enkele ingrepen kan je wel je energieverbruik wat indijken, bijvoorbeeld door de grootte van je scherm aan te passen. Een kleine tv verbruikt minder dan een grote tv. Of schaf je een zuinige televisie aan: eentje met een label A+ en met een schermgrootte van 61 cm, waarbij je een energieverbruik op tien jaar hebt van ongeveer 54 euro.

