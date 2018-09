ZOO Antwerpen drukt bezoekers met neus op de feiten met nieuwe expo: “Zo bedreigend is plastic voor Noordzee” Redactie

14 september 2018

17u28

Bron: ZOO Antwerpen, Belga 0

In het Aquarium van ZOO Antwerpen is een expo gestart rond plasticvervuiling. Die tentoonstelling moet bezoekers duidelijk maken hoe onze Noordzee wordt bedreigd door een teveel aan plastic. De laatste jaren neemt de enorme hoeveelheid alleen maar toe. Al dat plastic heeft ook een grote impact op het mariene ecosysteem. Dieren zien het plastic vaak aan als voedsel, of ze raken verstikt in verpakkingen. Plastic valt ook uiteen in kleinere deeltjes. Niemand weet welk effect die microplastics op langere termijn hebben. De mens krijgt microplastics ook binnen door het eten van vis en zeevruchten.