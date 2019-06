Zondag nieuwe klimaatbetoging in Brussel SVM

28 juni 2019

17u52

Bron: Belga 2 Milieu “De EU-lidstaten moeten dringend een akkoord vinden rond een strategie die moet leiden tot een klimaatneutraal Europa tegen 2050.” Om die oproep kracht bij te zetten, willen een dertigtal burgerbewegingen zondagnamiddag in de Europese wijk in Brussel op straat komen. Zondag en maandag zitten de EU-leiders weer samen in Brussel voor een Europese top, al staat de klimaatproblematiek daar niet op de agenda.

De betoging wordt onder meer gesteund door Rise for Climate Belgium, Greta Thunbergs beweging Fridays for Future en Workers for Future. Deze vooral internationale organisaties rekenen op een lokale mobilisatie om hun eisen kracht bij te zetten. Ze vragen de Brusselaars om pannen “of andere voorwerpen mee te brengen waarmee lawaai gemaakt kan worden”.

"De slogan van de betoging wordt 'we are watching you’. De Europese politici moeten beseffen dat we het Europees klimaatbeleid in de gaten houden", aldus Kim Lê Quang als woordvoerder van Rise for Climate Belgium. Er lopen nog gesprekken met de politie om een exacte plaats voor de betoging af te spreken.