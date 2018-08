Zien om te geloven: Chinees zoutmeer kleurt rood en paars DVDE sam

01 augustus 2018

09u30 1

In Yuncheng, in het noorden van China, veroorzaakt het warme weer een bijzonder natuurverschijnsel. Het water van een zoutmeer kleur rood en paars door de toename van algen en kleine kreeftjes. Hoe warmer, hoe feller de kleuren.

Het meer is een van de drie grootste zoutmeren ter wereld, naast het Great Salt Lake in de Amerikaanse staat Utah en het Kuchukmeer in Rusland.