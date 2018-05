Zelfs op de diepste zeebodem treffen wetenschappers plastic aan IB

Bijna tien kilometer onder water, bijna op de bodem van 's werelds diepste trog, de Marianentrog, hebben wetenschappers een plastic zakje gevonden.

Het plastic zakje, van hetzelfde soort als je in de supermarkt of bij de groenteboer vaak al dan niet gratis meekrijgt, staat bekend als het ‘diepste afval’ dat ooit ergens op aarde gevonden is. Volgens wetenschappers laat de aanwezigheid van plastic op een van ’s werelds meest afgelegen plekken, zien hoe groot het probleem van plasticvervuiling is geworden.

Het zakje dat in de duistere diepte lag, werd overigens al in 1998 gevonden door een robot-onderzeeër.

Bij het napluizen van de Deep-Sea Debris Database, een massieve collectie beelden van diepzeefoto’s en video’s die duikers in de loop van dertig jaar samengesteld hebben, komen Japanse onderzoekers en VN-wetenschappers nu, twintig jaar later, met verontrustende conclusies: plastic afval koekt in grote hoeveelheden samen in diepzeetroggen, zoals de Japanse trog en de Marianentrog, maar ook in de dieptes van de Indische, Pacifische en Atlantische Oceanen.

Single use plastic

Op sommige beelden waren meer dan 3.400 afvalstukken te onderscheiden en meer dan een derde van het getelde afval was vervaardigd uit plastic. Daarvan bestond dan weer 89% uit het zogenaamde ‘single use plastic’, plastic dat maar een keer gebruikt wordt, zoals plastic zakjes, verpakkingsmateriaal en flesjes.

In omgevingen dieper dan vijfduizend meter was meer dan de helft van het aangetroffen afval plastic – en vrijwel al dat plastic was opnieuw ‘single use plastic’. “De alomtegenwoordige distributie van plastic voor eenmalig gebruik, onthult een duidelijk verband tussen dagelijkse menselijke activiteiten en de beïnvloeding van de meest afgelegen omgevingen, zelfs tot in de diepste diepten van de oceaan”, zei de VN vorige maand in een verklaring.