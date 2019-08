Zeilreis Greta Thunberg toch niet zo klimaatneutraal: “Crew reist met vliegtuig heen en weer” KVE

16 augustus 2019

19u02

Bron: Die Tageszeitung, Der Spiegel 140 Milieu De zeilreis van Greta Thunberg naar New York is schijnbaar toch niet zo klimaatneutraal als eerder werd aangenomen. Dat schrijft de Duitse krant De zeilreis van Greta Thunberg naar New York is schijnbaar toch niet zo klimaatneutraal als eerder werd aangenomen. Dat schrijft de Duitse krant Die Tageszeitung op basis van berichten dat de crew met het vliegtuig heen en weer vliegt.

Greta Thunberg wil een klimaattop van de Verenigde Naties in New York bijwonen. Maar omdat ze weigert te vliegen, gaat het per zeilboot over de Atlantische Oceaan.

Het team van het supersnelle zeiljacht ‘Malizia II’ gelooft in haar zaak en en bood haar speciaal voor haar missie een zeiltocht over de Atlantische Oceaan aan. “Ik voel me vereerd dat Greta op ons aanbod is ingegaan”, vertelde de Duitse skipper Boris Herrmann eerder al.

Herrmann is bovendien heel ervaren. Hij zeilde al drie keer de wereld rond en één keer deed hij dat zelfs in één ruk. De tweede skipper is Pierre Casiraghi, de jongste zoon van prinses Caroline van Monaco. Daarnaast gaat ook de papa van Greta mee, net als filmmaker Nathan Grossman die een documentaire draait over de oversteek.

Het schip is uitgerust met zonnepanelen en onderwaterturbines die elektriciteit genereren zodat “zodat we een koolstofvrije trans-Atlantische reis kunnen maken”, aldus de 16-jarige klimaatactiviste.

Deze week vertrok het Zweedse klimaatmeisje samen met haar crew. De oversteek zal naar verwachting zo’n twee weken duren.

Maar is die hele onderneming wel zo klimaatneutraal? Op basis van uitspraken van de woordvoerder van de meevarende skipper Boris Herrmann schrijven Die Tageszeitung en Der Spiegel dat het klimaatneutrale doel alleszins niet de hele reis zal gehaald worden. Het eerste deel van de reis is alleszins zo goed als klimaatneutraal, maar het probleem zit hem in het vervolg.

Want eens aangekomen in New York, ziet de crew een lange terugreis met het zeiljacht niet zitten. Zij gaan met het vliegtuig naar huis. Vervolgens worden minstens vijf andere crewleden ingevlogen om het schip op te halen.

“Ongeveer vijf medewerkers zullen met het jacht terug naar Europa zeilen”, verklaarde Andreas Kling, woordvoerder van Skipper Herrmann, aan ‘Die Tageszeitung’. “Natuurlijk vliegen ze daarvoor eerst over de Atlantische Oceaan, dat gaat nu eenmaal niet anders”, aldus Kling.

School strike week 52.

Pos 47 degrees 17 minutes north and 13 degrees 17 minutes west #fridaysforfuture #schoolstrike4climate #climatestrike pic.twitter.com/ySAc8ZvwEy Greta Thunberg(@ GretaThunberg) link

Thunberg veroorzaakt met haar expeditie meer uitstoot dan wanneer ze samen met haar vader met het vliegtuig een retourtje New York had gedaan, zo stellen Duitse media want in dat geval hadden alle crewleden van het zeiljacht niet over en weer moeten vliegen. De zeilers compenseren elke vliegreis evenwel door donaties te doen aan milieuorganisaties.

Op de vraag of het niet klimaatvriendelijker zou zijn geweest indien Thunberg met een containerschip was meegereisd, antwoordde Kling: “Dat wordt overwogen voor Greta’s terugkeer naar Europa.”