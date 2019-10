YouTuber wil voor eind dit jaar 20 miljoen bomen planten en is na 5 dagen bijna halfweg KVDS

30 oktober 2019

08u47

Bron: YouTube, BuzzFeed, Newsweek 0 Milieu Een populaire YouTuber heeft een grootschalige campagne op poten gezet met als doel voor het einde van het jaar maar liefst 20 miljoen bomen te planten. Na amper 5 dagen staat de teller van zijn #TeamTrees al op bijna 8 miljoen en dat heeft Jimmy ‘MrBeast’ Donaldson onder meer te danken aan honderden andere YouTubers die de actie deelden en hun vele fans die geld schonken. Maar ook aan enkele grote donaties, zoals die van Teslabaas Elon Musk. Die laatste kocht woensdagochtend maar liefst 1 miljoen bomen in één keer.

Het idee kwam eigenlijk van de fans van Donaldson. Zij vroegen hem om iets goeds te doen met zijn tijd en zijn geld als hij de kaap van 20 miljoen volgers zou ronden op YouTube, zoals 20 miljoen bomen planten. Dat liet hij zich geen twee keer zeggen.

Samenwerking

De afgelopen vijf maanden zette hij een grote samenwerking op poten met zo veel mogelijk andere YouTubers die het idee van de boomplantactie genegen waren. Daarna nam hij contact op met de Arbor Day Foundation, de grootste non-profit ter wereld die zich bezighoudt met het planten van bomen. Hij zou 20 miljoen dollar inzamelen en in ruil daarvoor zou de Arbor Day Foundation 20 miljoen bomen planten. Die zullen over de hele wereld in de grond worden gestopt.





Afgelopen vrijdag werd het startschot gegeven. Donaldson zette toen een filmpje op zijn YouTubekanaal waarin hij de actie toelichtte en met de hulp van een heleboel vrijwilligers zelf al 1.700 bomen plantte. Dat filmpje werd de dagen daarna massaal gedeeld op sociale media. Op YouTube en Twitter is de hashtag #TeamTrees al dagenlang trending. (lees hieronder verder)

Vijf dagen en bijna 27 miljoen views later staat de teller van de actie al op bijna 8 miljoen bomen. Met dank aan de exposure van honderden YouTubers en de vrijgevigheid van hun volgers.

Maar er waren ook enkele grote donaties, die de teller in één keer enorm de lucht injoegen. Zo doneerde Tesla- en SpaceX-baas Elon Musk woensdagochtend 1 miljoen dollar, nadat de actie zijn aandacht had getrokken. Hij veranderde zijn schermafbeelding op Twitter in een bos en zijn naam in ‘Treelon’, waarop zijn donatie meer dan een kwart miljoen likes kreeg. (lees hieronder verder)

Ok, sounds legit, will donate 1M trees Treelon(@ elonmusk) link

De CEO van Twitter Jack Dorsey tastte ook in de buidel met 150.000 bomen en zelf doneerde ‘MrBeast’ intussen meer dan 100.000 dollar. Net als muzikant Alan Walker.

Wil je ook doneren? Dat kan via deze link.