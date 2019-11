WWF: “Olievlek voor Brazilië is tragedie voor mariene ecosysteem” ttr

05 november 2019

11u06

Bron: belga 0 Milieu De olievlek die meer dan 2.200 kilometer Braziliaanse kust heeft getroffen, heeft nu ook beschermde mariene gebieden bereikt. Dat zegt mileuorganisatie WWF. “Koolwaterstoffen verontreinigen zeedieren, mangroven en rivieren”, zo klinkt het. WWF heeft noodhulp gestuurd en hekelt de laksheid van de Braziliaanse autoriteiten bij de ecologische ramp.

Het was lange tijd onduidelijk waar de olie vandaan kwam, maar de Braziliaanse president Jair Bolsonaro wees zondag met beschuldigende vinger naar een Grieks schip Bouboulina. Het schip vervoerde ruwe olie van Venezuela naar Singapore en zou volgens de Braziliaanse autoriteiten de olie geloosd hebben in de zee. Het Griekse bedrijf van de tanker, Delta Tankers, ontkent alle aantijgingen met klem.

De olievlek die op 30 augustus voor het eerst werd ontdekt, 700 km voor de kust van de staat Paraiba, treft nu meer dan 2.200 km kustlijn. De olie spoelt intussen aan op 296 stranden in negen staten. Afgelopen weekend verspreidde de olievlek zich naar Abrolhos National Park voor de noordoostkust van Brazilië.

Koraalriffen

“Deze site is een van de grootste koraalriffen en een bakermat van Zuid-Atlantische biodiversiteit”, aldus WWF. “Volgens onderzoekers werd 2.500 ton olie in de oceaan gedumpt. Het zeer giftige materiaal beïnvloedt de fauna, flora en economie van de regio. Honderden zeedieren, waaronder vissen, schildpadden, walvissen, dolfijnen, schaaldieren en koralen zijn besmet met olie. Zeekoeien en bedreigde waterzoogdieren worden ook getroffen. De lokale economie, gebaseerd op kusttoerisme en visserij, dreigt ernstige gevolgen te ondervinden.”

WWF laakt ook de trage reactie van de Braziliaanse overheid. “Die reageerde zeer traag en verzuimde om het Nationaal Plan om olie-incidenten te voorkomen, te lanceren”, luidt het. “De minister van Milieu heeft veertig dagen gewacht om het nationale noodplan te activeren.”

Volgens WWF geven de Braziliaanse autoriteiten onvoldoende transparantie in hun aanpak van de ramp. “Er is geen technisch rapport over de oorsprong van de olievlek of de systematische verzameling van monsters. Dergelijke monsters zijn nodig om verantwoordelijkheden te bepalen.”

Meer over milieu

natuur

WWF

milieuvervuiling