WWF: “Het is 1 voor 12 om de planeet te redden” Populaties wilde dieren sinds 1970 gehalveerd IB

30 oktober 2018

02u27

Bron: Belga, ANP 0 Milieu Druk van de mens op de natuur heeft sinds 1970 geleid tot een wereldwijde daling van populaties wilde dieren met gemiddeld 60 procent. Dat meldt het Wereld Natuur Fonds in zijn Living Planet Report, een tweejaarlijkse graadmeter van de biodiversiteit.

“De hoofdoorzaak van het natuurverlies zijn menselijke activiteiten. Oprukkende landbouw en overbevissing zijn de grootste bedreigingen. Daarnaast hebben diersoorten het zwaar door stroperij, aanleg van infrastructuur, (plastic) vervuiling en klimaatverandering” , constateert het WWF.

Menselijke druk op ecoystemen

De versnelling van de druk die de mens op de ecosystemen uitoefent, is ongeëvenaard in de geschiedenis, schrijft het WWF. De vraag naar natuurlijke rijkdommen en energie barst uit haar voegen. De wereldwijde ecologische voetafdruk, die de impact van menselijke activiteiten op de natuurlijke rijkdommen meet, is in een halve eeuw verdubbeld.

De impact van de mens is nu zo groot en algemeen dat het wilde leven op aarde erdoor zal verdwijnen, waarschuwt de organisatie. Slechts een kwart van de landschappen wist tot vandaag te ontsnappen aan deze menselijke activiteiten. Dat cijfer dreigt naar slechts 10 procent te zakken tegen 2050 als we er niets aan doen.

Onverminderd grote druk op tropische regenwouden

Volgens het rapport blijft de druk op tropische regenwouden onverminderd groot. In de tropen, Zuid-Amerika en Centraal-Amerika bedraagt de terugval in wilde populaties zelfs 89 procent, terwijl het gemiddelde op 60 procent ligt. Dat tempo ligt honderd tot duizend keer hoger dan wat het in de loop van alle voorgaande geologische tijdperken geweest is, stelt het WWF.

In vijftig jaar tijd is maar liefst 20 procent van de Amazone verdwenen. “In rivieren, moerasgebieden en delta’s zijn populaties wilde dieren gemiddeld met 83 procent ingestort. Grootschalige aanleg van stuwdammen, irrigatie en inpoldering voor landbouw, vervuiling en overbevissing zetten zoetwatergebieden onder grote druk”, aldus het Living Planet Report.

Het WWF vindt klassieke natuurbeschermingsmaatregelen, zoals het instellen van beschermde gebieden en soortenbescherming, cruciaal. Zo stijgen de populaties van bijvoorbeeld de bultrug walvis, reuzenpanda en berggorilla voorzichtig.

“Nog een paar jaar om negatieve trend te keren”

“Gelukkig is het nog niet te laat, maar er resten ons nog maar een paar jaar om de trend te keren en een instorting te voorkomen die voor ons allemaal dramatisch zou zijn”, stelt Sofie Luyten, directeur beleidsdienst WWF België. “We kennen ondertussen allemaal de acties waarmee we onze impact op het milieu kunnen beperken: minder vlees eten, duurzamer en lokaal consumeren, minder energie verbruiken enz. Maar deze individuele gebaren zullen niet voldoende zijn. Wat we vandaag bovenal nodig hebben, is een toezegging van alle politieke partijen dat de strijd tegen de klimaatverandering en de bescherming van de biodiversiteit prioriteiten zijn die politieke programma’s overschrijden”.

Onze manier van produceren en consumeren omgooien

Om de verdwijning van leven op onze planeet tegen te kunnen gaan, moeten we onze manier van produceren en consumeren grondig omgooien, stelt het rapport.

Op internationaal niveau moet dat gebeuren met een ambitieus akkoord over de bescherming van de natuur, dat ondertekend zou moeten worden in 2020 tijdens de wereldtop over de biodiversiteit in Peking, met als doel zero nettoverlies van biodiversiteit in 2030.

Nationale klimaatwet

Op nationaal niveau zijn broodnodig: een klimaatwet, die het mogelijk maakt om de verplichtingen van het Akkoord van Parijs te realiseren en een subsidiestop voor fossiele brandstoffen, geld dat vrijgemaakt wordt voor investeringen in hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en duurzame mobiliteit. Voorts beveelt het WWF evidente zaken aan als het stoppen met de illegale handel in hout en bedreigde diersoorten, en het steunen van een gezonde en duurzame landbouw ten voordele van mens en planeet.

