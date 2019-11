WWF: "Bijna 9.000 nieuwe waterkrachtcentrales bedreigen Europese biodiversiteit" ttr

28 november 2019

11u58

Bron: belga 0 Milieu Natuurbeschermingsorganisatie WWF waarschuwt voor de bedreiging die nieuw geplande waterkrachtcentrales vormen voor de biodiversiteit in Europa. Er bestaan er al ruim 21.000 en er staan nog bijna 9.000 extra gepland, waarvan een kwart in natuurgebied. Negen op de tien centrales uit de studie zijn bovendien klein en leveren volgens WWF een verwaarloosbare hoeveelheid energie.

WWF maakte voor het eerst een inventaris op van alle waterkrachtcentrales in Europa. Volgens WWF toont de studie aan dat de rivieren in Europa nu al verzadigd zijn en dat nog meer zullen zijn als er duizenden bijkomen.

WWF wijst daarbij op de nefaste invloed van de centrales op de biodiversiteit. Ze wijzigen de natuurlijke loop van rivieren, blokkeren migratieroutes van vissen en houden sedimenten tegen die rivierbanken en delta's beschermingen tegen overstromingen en stijgingen van de zeespiegel. "De populaties zoetwatervissen nemen dubbel zo snel af als die van soorten op land of in zee. En waterkrachtcentrales zetten grote druk", zegt Andreas Baumüller van WWF.

Nochtans bepaalt de Europese kaderrichtlijn water dat lidstaten ervoor moeten zorgen dat alle rivieren "gezond" zijn tegen 2027. Maar 7 jaar voor de doelstelling moet gehaald worden, zou 60 procent van de rivieren nog altijd niet voldoen aan de normen. En waterkrachtcentrales zetten een rem op de inspanningen om die doelstellingen te halen, zegt WWF.

Strategie

De organisatie lost daarom een schot voor de boeg nu de EU zijn biodiversiteitsstrategie voor 2030 voorbereidt, en op de internationale top over diversiteit in 2020 een leidende rol hoopt te spelen. "Europa heeft een sterk wettelijk instrument met de Europese kaderrichtlijn water, maar de handhaving door de Europese Commissie faalt, en de omzetting door lidstaten faalt nog meer", zegt Baumüller. "De EU kan niet beweren dat ze kampioen is van de biodiversiteit zonder dit belangrijk milieu-instrument centraal te stellen in zijn Europese 'Green Deal'. Het moet investeren in handhaving, het misbruik van uitzonderingen bannen, en 'nee' zeggen tegen meer waterkracht in Europa.”

Voor België lijken de problemen eerder beperkt, met een 150-tal bestaande centrales en 7 nieuwe, kleine centrales. Maar de dichtheid in West-Europa is enorm, klinkt het. En de groei verschilt naargelang de regio in Europa. Zo zijn er in de Balkan, vooral in Albanië, nog veel rivieren intact, maar staan ze onder druk door de vele nieuwe plannen voor centrales.

Rode Neuzen Dag kent vrijdag zijn finale. Met het ingezamelde geld helpt Rode Neuzen Dag onze jongeren sterker te maken, vooral op scholen. Samen met meer dan 2 miljoen lezers gaat HLN voor #generationstronger. Als elke HLN-lezer slechts 1 euro bijdraagt, kan Rode Neuzen Dag een recordsom ophalen in de laatste rechte lijn. Het enige wat je daarvoor moet doen, is een sms sturen. Dat doe je door NEUS te sms’en naar 4666. Met slechts 1 euro kan je dus een wereld van verschil maken. Of het is gelukt, verneem je vrijdag tijdens de grote liveshow op VTM om 20.40 uur.

Meer over WWF

milieu

natuur

Europa