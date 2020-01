WWF België zamelt al 350.000 euro in voor slachtoffers van Australische bosbranden (maar let op voor de charlatans) SVM

13 januari 2020

17u37

Bron: Huffington Post 6 Milieu De bosbranden in Australië hebben al aan tientallen mensen het leven gekost. Honderden huizen zijn vernield, duizenden inwoners moesten geëvacueerd worden en miljoenen hectaren zijn in rook opgegaan. Een ecoloog schatte dat al een miljard dieren omgekomen zijn in de vlammenzee. De inzamelactie van WWF België loopt intussen als een trein, maar niet alle initiatieven voor de slachtoffers hebben even nobele bedoelingen.

Een woordvoerder laat weten dat in ons land via 6.000 donaties al 350.000 euro ingezameld is. De opbrengst zal vooral dienen om de natuur te herstellen en de opvang van gewonde dieren te regelen.

Tot hier alles prima, maar helaas is het ook opletten geblazen. Vooral op Instagram duiken heel wat profielen op van oplichters die de natuurramp misbruiken voor eigen geldgewin. Zij maken loze beloften om in ruil voor likes geld te storten of bomen te planten. “Eén like = storting van 1 dollar”, klinkt het dan bijvoorbeeld. Eigenaars van profielen als @thewildfund en @australiasafety beloofden zelfs vijf dollar te schenken als u simpelweg hun account zou volgen. En ze hadden naar eigen zeggen al “450.000 dollar gedoneerd”.

Eigen bankrekeningnummer

In realiteit is de grotere fanbasis het enige wat hen interesseert, want dan worden hun profielen financieel meer waard voor commerciële deals. Van zodra de commotie gaan liggen is, halen ze alle berichten in verband met de verwoestende brand van hun profiel en passen ze hun accountnaam aan. Niets gebeurd, lijkt het. Maar die duizenden extra volgers pakken ze hen niet meer af. De profielen in kwestie zijn intussen -na grondig onderzoek van ‘The Huffington Post- offline gehaald.

Sommige bestaande influencers spelen het nog minder subtiel: ze lanceren een oproep om geld te storten voor de slachtoffers, maar geven dan simpelweg hun eigen bankrekeningnummer op. De plechtige belofte om het geld naar de gepaste hulporganisatie door te storten, krijgt u er gratis bovenop.

Wie zijn of haar steentje wil bijdragen, doet dat dus het best via de donatiepagina van WWF België. Minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin (MR) had vandaag nog een ontmoeting met de Australische ambassadeur in ons land, Justin Brown. Hij herhaalde dat België Australië zal blijven helpen in de strijd tegen de hevige bosbranden.