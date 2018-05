Witte Huis heeft NASA-missie omtrent broeikasgassen "discreet vermoord" KVE

11 mei 2018

17u55

Bron: Belga 0 Milieu Het Witte Huis heeft een missie van de NASA om broeikasgassen in onze atmosfeer in de gaten te houden geschrapt, zo heeft een woordvoerder van het Amerikaanse ruimtevaartbureau informatie in het wetenschappelijke vakblad Science vandaag bevestigd.

Het gaat om CMS of 'Carbon Monitoring System'. De missie kost tien miljoen dollar per jaar en wil koolstofdioxide en methaan in onze atmosfeer bestuderen. Die behoren tot de belangrijkste broeikasgassen.

Science schreef donderdag dat de regering-Trump de missie "discreet heeft vermoord", als jongste "grote aanval tegen de klimaatwetenschap".