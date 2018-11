Windmolenproject in woud zorgt voor ophef in Duitsland: “Onbegrijpelijk dat we moeten strijden tegen de groenen om onze natuur te beschermen” Karen Van Eyken

27 november 2018

15u54

Bron: Die Welt 0 Milieu Om haar doelstellingen in verband met windenergie te halen, wil de regering van de Duitse deelstaat Hessen windturbines plaatsen in een oeroud bos. Het worden mastodonten van 245 meter hoog met enorme rotorbladen en zware funderingen. Natuurbeschermers komen heftig in verzet tegen de groene ministers van milieu en duurzame economie. Kortom, een groene rebellie tegen de groenen, dat is de wereld op zijn kop.

In het nationaal park Reinhardswald in Noord-Hessen haalden de gebroeders Grimm de mosterd voor hun sprookjes. Hier ontstonden onder meer ‘Hans en Grietje’, ‘Assepoester’ en ‘Doornroosje’. En net hier willen kwaadaardige stiefmoeders - of zeg maar groene politici - het mythische woud opofferen voor een hoger doel. Het sprookjesbos moet en zal windenergie voortbrengen en net dat is een nachtmerrie voor natuurbeschermers.

Wat is er vandaag mis met de groenen, kan het woud dan niet meer rekenen op hun bescherming, vragen milieuactivisten zich in koor af. Moet het eeuwenoude bos sneuvelen op het altaar van de groene retoriek waarbij grote ‘duurzame’ en ‘moreel verheven’ projecten steeds aan het langste eind trekken?

Ook acht burgemeesters van omliggende gemeenten verzetten zich tegen de bouw van de windmolens. Het project is naar hun mening veel te omvangrijk. Het zou gaan over meer dan 30 turbines verspreid over het Reinhardswald.

Voor milieuactivisten is het duidelijk: het gesubsidieerde streven naar duurzame energie heeft absurde proporties aangenomen. “Voor een paar megawatt”, zegt een van hen, “wordt het uitzicht van dit bos helemaal om zeep geholpen.”

Ze zijn zeker niet tegen schone energie, claimen ze, maar ze hebben zo hun bedenkingen bij de weg die wordt ingeslagen om dat doel te bereiken. De vraag die zich hier volgens hen opdringt, is of je dan uitgerekend een gigantisch windpark in een oeroud bos moet bouwen? “Onbegrijpelijk dat we moeten strijden tegen de groenen om onze natuur te beschermen”, klinkt het vol ongeloof in het Reinhardswald.

En zo komt het dat in Hessen een bijzondere strijd aan de gang is: die van groen versus groen. En dan rest de vraag: wie zal die winnen?