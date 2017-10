Windmolenparken op zee 3,9 miljard euro goedkoper EB

De drie nieuwe windmolenparken op zee, die tegen 2020 gebouwd zullen worden, zullen 3,9 miljard euro minder steun krijgen vergeleken met de vorige legislatuur. De ministerraad keurde daarover vandaag een akkoord goed dat minister van Energie Marie Christine Marghem (MR) en staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer (Open Vld) met de concessiehouders hebben gesloten.

De drie nog te bouwen windparken op zee zijn Seastar, Mermaid en Northwester II. De regering wilde de subsidies omlaag nadat voorbeelden uit het buitenland bekendraakten van windmolenparken die worden gebouwd zonder subsidies, of toch voor een pak minder steun dan in België.

"We gaan evenveel duurzame energie creëren voor een kostprijs die maar een derde zo hoog is", zegt staatssecretaris De Backer. De drie parken zullen gebouwd worden tegen 79 euro per MWh, een pak minder dan de 138 euro per MWh bij de vorige regering. De ondersteuningsperiode is vastgelegd op 16 jaar, eventueel verlengbaar met een jaar in geval van mindere windomstandigheden.

"Belgë zal de offshore windmolenparken bouwen tegen één van de scherpste prijzen van Europa", zegt De Backer. De overeenkomst zou voor een besparing van elf euro per jaar op de elektriciteitsfactuur van de consument moeten zorgen.

N-VA-parlementslid Bert Wollants is alvast tevreden. "Het was duidelijk dat windenergie op de Noordzee met een pak minder subsidies kan gerealiseerd worden, waarbij Vlaamse bedrijven mee aan het roer blijven van deze projecten. Dat we vandaag kunnen afkloppen op een factuur die fors lager ligt voor de consument is dus voor iedereen alleen maar goed nieuws."

Wanneer er nog verdere ontwikkelingen gebeuren op vlak van windenergie op de Noordzee, zal dat in de toekomst ook gebeuren volgens een zogenaamde tender, om nieuwe windenergie aan de beste prijs te kunnen krijgen. Dat geeft ook nieuwe mogelijkheden aan deze sector wat kamerlid Wollants eveneens toejuicht.

Tommelein ziet ruimte voor verdubbeling capaciteit

Vlaams energieminister Bart Tommelein (Open Vld) ziet ruimte voor meer windparken op zee en een verdubbeling van de voorziene capaciteit tot in totaal 4.000 MW of het equivalent van vier kerncentrales. Tommelein is tevreden dat de windmolenparken op zee er komen, en dat ze de burgers minder zullen kosten. "De windparken op zee zijn ontzettend belangrijk om onze doelstellingen hernieuwbare energie te halen. Er zouden zoveel mogelijk windmolens moeten draaien tegen begin 2020 om mee te tellen voor Europa", aldus de minister.

De Vlaamse minister van Energie en voormalige staatssecretaris voor de Noordzee rekent er ook op dat zijn partijgenoot Philippe De Backer in het nieuwe marien ruimtelijk plan nog meer ruimte voorziet voor extra windparken op zee. Zelf ziet Tommelein ruimte voor een verdubbeling van de voorziene capaciteit: van 2.200 MW tegen 2020 naar in totaal 4.000 MW.