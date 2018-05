WHO: "Luchtvervuiling kost 7 miljoen levens per jaar" IB

02 mei 2018

01u16

Bron: Belga 0 Milieu Elk jaar sterven naar schatting 7 miljoen mensen door blootstelling aan vervuilde lucht. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in een nieuw rapport. Volgens de organisatie ademen negen mensen op de tien slechte lucht in.

Fijnstofdeeltjes dringen door tot diep in de longen en het bloedvatenstelsel, waardoor het risico op onder meer beroertes, hartziektes, longkanker en andere longaandoeningen stijgt. De WHO schat dat door blootstelling aan fijn stof jaarlijks ongeveer 7 miljoen mensen overlijden.

Volgens de organisatie gaat het om zowat 4,2 miljoen overlijdens als gevolg van vervuilde buitenlucht, door de uitstoot van de industrie en het verkeer. Maar daarnaast zijn er ook 3,8 miljoen doden door vervuiling in het huishouden, door bijvoorbeeld te koken met vervuilende brandstoffen en technologieën.

Metropolen

Het zijn de armste bevolkingsgroepen die het hardst geraakt worden. Meer dan 90 procent van de aan luchtvervuiling gelinkte overlijdens gebeurt in lage- en middellageloonlanden, voornamelijk in Afrika en Azië. Daarnaast is de situatie ook erg in de grootste metropolen. "In veel van 's werelds grootste steden worden de WHO-normen voor luchtkwaliteit met meer dan vijf keer overschreden", zegt Maria Neira van de WHO.