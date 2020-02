Wetenschappers zagen bosbranden aankomen, zo kleurde Australië rood afgelopen 70 jaar YV

13 februari 2020

11u33

Bron: CNN 2 Milieu 18 miljoen hectare, ongeveer zes keer de oppervlakte van België, is sinds september in Australië in vlammen opgegaan. Maar dat er nu zware branden woeden in Australië, verbaast wetenschappers niet, ze voorspellen al meer dan tien jaar dat de branden er zaten aan te komen.

Sinds 1910 is Australië meer dan een graad warmer geworden. Ook al klinkt dat niet veel, toch heeft een enkele graad toch catastrofale gevolgen. Zo was volgens het Australian Bureau of Meteorology vorig jaar het warmste en droogste jaar ooit in het land. Het gevaar van de droogte is dat struiken niet veel nodig hebben om vuur te vatten.

Invloed van de klimaatcrisis

De oorzaak van de droogte en warmte komt volgens onderzoek door een opwarming in de Indische oceaan, ten westen van Afrika. Daardoor regent het meer dan normaal in Oost-Afrika, en minder in Australië. Ook door een verandering in windpatronen ontloopt Australië regenval in de winter. Volgens wetenschappers sturen de broeikasgassen die we uitstoten, de weerpatronen in de war.

In Australië is het normaal dat het weer vlug kan omslaan: de ene dag kan het 40°C zijn, om de volgende dag te hagelen. Maar experten waarschuwen dat die verschillen door de klimaatverandering alleen maar extremer zullen worden.

Een groot deel van de bosbranden in Australië zijn de voorbije dagen gedoofd door zware regen, maar de Australische autoriteiten waarschuwen dat het gevaar nog niet geweken is. De branden kunnen nog tot maart doorgaan.

Bij de branden kwamen minstens 28 mensen om het leven, 3.000 woningen zijn verwoest en een miljard dieren werden getroffen.