Wetenschappers waarschuwen voor nakend tekort aan zand

13 juli 2019

22u56

Bron: Nature 0 Milieu Niet alleen kampen we met wereldwijde waterschaarste, er dreigt ook een tekort aan zand. In het vaktijdschrift Niet alleen kampen we met wereldwijde waterschaarste, er dreigt ook een tekort aan zand. In het vaktijdschrift Nature pleiten wetenschappers voor meer aandacht voor het probleem. Volgens hen moet het zandtekort hoger op de agenda van de Verenigde Naties en de Wereldhandelsorganisatie geplaatst worden.

“Zand is een fundamentele component van het moderne leven”, zo schrijft onderzoeker Chris Hackney in een opiniestuk gepubliceerd door Nature. “Het maakt deel uit van cement en betonconstructies (…) Het zit in glazen panelen en ramen.” En misschien nog belangrijker: zand wordt zelfs gebruikt in de siliciumchips van onze laptops, computers en smartphones.



En al lijkt het misschien dat er een overschot aan zand is, schijn bedriegt. Jaarlijks zou er vraag zijn naar zo’n vijftig miljard ton per jaar. Dat is ongeveer twintig kilogram per persoon per dag, legt Hockney uit aan de Nederlandse wetenschapssite Scientias.nl. Omgerekend betekent dat evenwel dat er 2,5 keer meer zand gebruikt wordt dan er aangevoerd wordt.



Daardoor schatten de wetenschappers dat we tegen het midden van deze eeuw met een schrijnend tekort zullen kampen. Het gaat overigens specifiek over het zand van rivieren en kusten, want enkel dat zand kan gebruikt worden als grondstof in de industrie. Woestijnzand is onbruikbaar, legt Hockney uit. “Omdat de korrels te glad zijn en niet goed samenbinden.”



Bewustmaking

En dat beseffen mensen niet volgens de wetenschappers. Wanneer we afbeeldingen van de aarde zien, lijkt het alsof die uit water en zand bestaat. Maar niet al dat water is drinkbaar, en ook het zand kan niet altijd zinvol benut worden.



Hoog tijd om op internationaal niveau maatregelen te treffen, schrijven de wetenschappers in hun opiniestuk. Om het illegaal ontmijnen van zand tegen te gaan, moeten er strengere regels afgesproken worden. Die regels moeten eveneens zorgvuldig gemonitord worden. En daar moeten het milieuprogramma van de VN (UNEP), en de Wereldhandelsorganisatie een handje helpen.