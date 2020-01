Wetenschappers voorspellen sombere toekomst voor natuurijs: voor elke graad die de aarde opwarmt, zes dagen minder ijs per jaar AW

06 januari 2020

16u55

Tijdens de laatste dertig jaar is de hoeveelheid ijs dat op rivieren rust tijdens koude wintermaanden, drastisch afgenomen. En het lijkt erop dat die trend in de toekomst niet snel zal keren, stellen enkele onderzoekers in het vaktijdschrift Nature

Het is leuk om op te schaatsen, maar nog belangrijker: natuurijs dient een belangrijk ecologisch en economisch doel. Zodra rivieren bevriezen, kunnen ze gebruikt worden als ijswegen. “En als het ijs smelt in het voorjaar, ontstaan er soms grote overstromingen”, aldus onderzoeker George Allen. “Maar deze overstromingen komen ecosystemen ten goede, omdat ze zo voedingsstoffen over de regio verspreiden.”

400.000 satellietbeelden

Slecht nieuws dus voor de ecosystemen want de hoeveelheid ijs neemt steeds verder af. Dat blijkt uit een recente studie waarbij 400.000 satellietbeelden van de voorbije 34 jaar onder de loep werden genomen. Het harde verdict? Voor elke graad die de aarde opwarmt, zijn er zes dagen minder ijs per jaar. Als de huidige trend zich voortzet, schatten de onderzoekers dat de rivieren tegen 2100 ongeveer 17 dagen minder lang bedekt zijn met een ijslaag.

Een tweede verrassende ontdekking: “We kwamen erachter dat er op 56 procent van de rivieren op aarde seizoensgebonden een laag ijs wordt gevormd.” Al komt het grootste aandeel rivierijs voornamelijk voor op het noordelijk halfrond, op enkele rivieren in Nieuw-Zeeland, Patagonië en Australië na. Met rivieren bedoelen de onderzoekers overigens de exemplaren die breder zijn dan 90 meter. “Het zou dus kunnen dat veel kleinere rivieren en beken ook bevriezen, maar die hebben we niet in de onze studie meegenomen.”

Gevolgen

Wat de mogelijke gevolgen van minder ijs zijn? Rivieren kunnen bijvoorbeeld langer broeikasgassen afgeven aan de atmosfeer – door methaanbubbels die naar boven borrelen, stoten vijvers, rivieren en plassen immers een zekere hoeveelheid broeikasgassen uit. Zolang er een laag ijs op rivieren ligt, wordt dat proces verhindert.

Daarbij zal de verwachte daling van ijs niet evenredig verdeeld zijn volgens de wetenschappers. “In de Verenigde Staten zal de hoeveelheid ijs naar verwachting het snelst afnemen, bijvoorbeeld in de Rockey Mountains en in het noordoosten van het land,” aldus Allen. Daardoor kunnen de problemen eens zo groot worden in één bepaalde regio.