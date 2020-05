Wetenschappers vinden manier om koraal meer resistent te maken tegen hitte kv

14 mei 2020

18u34

Bron: BBC, Phys.org 4 Milieu In Australië hebben wetenschappers een manier gevonden om koraalriffen beter te beschermen tegen de verwoestende effecten van verbleking door hen meer resistent te maken tegen warmere temperaturen. De onderzoekers geloven dat hun bevindingen kunnen helpen om koraalriffen, die momenteel “massaal sterven door mariene hittegolven”, te herstellen.

Door de stijgende zeetemperaturen stoten koraalriffen kleine algen uit. Daardoor wordt het koraal wit en verhongert het uiteindelijk. Het team maakte het koraal - een ongewerveld zeedier - meer tolerant tegen verbleking, door de hittetolerantie van de algen in het koraalweefsel op te drijven.

Over een periode van vier jaar stelden de wetenschappers de algen bloot aan steeds hogere temperaturen, zodat ze zich geleidelijk konden aanpassen aan warmere temperaturen. “Zodra de microalgen opnieuw geïntroduceerd werden in de koraallarven, was de nieuwe koraal-alg-symbiose meer tolerant tegen hitte dan de originele”, zegt Patrick Buerger van het Australische nationale wetenschapsagentschap Sciro en hoofdauteur van de studie.



“We ontdekten dat de hittetolerante microalgen beter zijn in fotosynthese en de hitterespons van het koraaldier verbeteren”, aldus professor Madeleine van Oppen van het Australische Instituut voor Mariene Wetenschap aan de Universiteit van Melbourne. “Deze boeiende bevindingen tonen aan dat microalgen en koraal rechtstreeks met elkaar communiceren.”

In een volgende stap zullen de algen getest worden op een reeks andere koraalsoorten.

“Koraalriffen nemen wereldwijd af”, zegt Buerger. “Door de klimaatverandering is de koraalbedekking afgenomen en de overgebleven koralen staan ​​onder toenemende druk naarmate de watertemperatuur stijgt en de frequentie en ernst van het verbleken van koralen toeneemt.”

Eerder dit jaar vond in het Australische Great Barrier Reef een enorme verbleking plaats: al de derde in vijf jaar tijd. Er wordt gevreesd dat warmere zeetemperaturen - vooral in februari - aan de basis liggen. Twee derde van het Great Barrier Reef - het grootste koraalrif ter wereld - raakte in 2016 en 2017 op een gelijkaardige manier beschadigd.