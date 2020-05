Wetenschappers verwachten intense brandactiviteit in noordpoolgebied HLA

27 mei 2020

18u22

Bron: Belga 0 Milieu Na een ongewoon warme lente en het zien van warmteafwijkingen via satellietbeelden, verwachten wetenschappers van de Copernicus atmosfeermonitoringsdienst (CAMS) intense brandactiviteit in het noordpoolgebied. Dat bericht het CAMS woensdag.

Nu het boreale vuurseizoen op het noordelijk halfrond op gang komt, houden wetenschappers van de Copernicus atmosfeermonitoringsdienst (CAMS) de activiteit in de poolcirkel nauwlettend in de gaten, omdat satellieten actieve branden beginnen te detecteren. CAMS en andere wetenschappers vermoeden daarom dat er 'Zombie'-branden in het noordpoolgebied plaatsvinden. Door de afwezigheid van grondmetingen kan dit echter niet worden bevestigd, luidt het.

Na de ongekende branden van vorig jaar in bepaalde gebieden van het noordelijk halfrond hebben de wetenschappers van CAMS door middel van data van het Global Fire Assimilation System (GFAS) een eerste blik geworpen op de bosbranden van de noordpoolcirkel in 2020. Dit systeem maakt gebruik van waarnemingen op basis van satellietsensoren om zo dagelijkse schattingen van de emissies en informatie over de intensiteit van de branden te bieden. Die worden vervolgens vergeleken met gemiddelden van voorgaande jaren om een beeld te vormen van de langere termijn. De onderzoekers hebben een redelijk normale brandactiviteit voor de regio waargenomen, die naar verwachting in de komende weken zal toenemen naarmate het seizoen vordert.

"Dankzij de klimaatgegevens weten we dat de regio's van de poolcirkel die in 2019 het meest door branden werden getroffen, een warmere en drogere oppervlakte hadden, wat de ideale omgeving is om branden verder te laten aanwakkeren en brandend te houden", legt Mark Parrington, Senior Scientist en bosbrandenexpert, uit. Signalen dat 'Zombie'-branden in de poolcirkel opnieuw opgelaaid zouden zijn, zijn redenen voor bezorgdheid omdat de bosbranden van vorig jaar in de regio ongekend waren en er in juni 2019 naar schatting 50 megaton kooldioxide werd uitgestoten. Dat is het equivalent van de totale jaarlijkse uitstoot van Zweden, aldus CAMS.