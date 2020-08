Wetenschappers verbaasd: Paraguayaanse lagune wordt paars aan ene kant, maar blijft blauw aan de andere ISA

07 augustus 2020

12u00

Bron: Fox News 4 Milieu Wetenschappers in Paraguay hebben onderzocht hoe de ene kant van de Cerro Lagoon paars werd nadat het maanden geleden een vieze geur begon uit te stoten, terwijl de andere kant blauw bleef.

De lagune, die door de stad Limpio stroomt, ongeveer 16 kilometer ten noordoosten van de hoofdstad Asunción, werd opgesplitst zodat er een weg voor vrachtwagens tussen de lokale fabrieken kon worden aangelegd.

“Vieze geur”

De bewoners merkten op dat, toen de ene kant enkele maanden geleden van kleur veranderde, de vissen en vogels in de lagune begonnen te sterven. Ze waarschuwden de lokale milieuautoriteiten een onderzoek uit te voeren.

“Drie maanden geleden stierven duizenden vissen in de lagune,” vertelde bewoonster Herminia Meza aan het Amerikaanse persbureau Associated Press. “De geur was ondraaglijk, en we werden overweldigd door vliegen. Ongeveer een maand geleden stierven de reigers, en de lagune kreeg een roodachtige kleur.”

Experts vermoeden dat de oorzaak van de vervuiling bij de Waltrading SA-looierij aan de oevers van de lagune ligt.

Francisco Ferreira, een onderzoeker van het National University Multidisciplinary Lab, zei dat de kleur van het water te wijten is aan de aanwezigheid van zware metalen zoals chroom, dat vaak wordt gebruikt bij het looien van dierenhuiden om leer te produceren.

Afval

Tijdens een vorig onderzoek vonden deskundigen een pijp die vermoedelijk met de looierij wordt verbonden, en die onbehandeld afval in de lagune dumpt. Dat zegt Rosa Morel, inspecteur bij het Ministerie van Milieu en Duurzame Ontwikkeling. De autoriteiten eisen nu dat het bedrijf een installatie bouwt voor een correcte verwerking van het afval.

De onderzoekers verwachten dat de resultaten van de analyse over een week beschikbaar zullen zijn. Het uitvoeren van de testen werd eerder vertraagd wegens de Covid-19-pandemie.

Volgens ABC News weigerde het bedrijf met de media te spreken toen het begin deze week over het voorval werd benaderd.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.