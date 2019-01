Wetenschappers slaan alarm: “IJs op Antarctica smelt veel sneller dan gedacht” ttr

14 januari 2019

22u59

Bron: reuters 0 Milieu Het ijs op Antarctica smelt sneller dan wetenschappers aanvankelijk dachten. Het ijs smelt nu zes keer sneller dan veertig jaar geleden. Dat blijkt uit een nieuwe studie die vandaag werd gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift PNAS. Door het smeltende ijswater stijgt het zeeniveau in sneltempo, waarschuwen de Amerikaanse wetenschappers.

Voor 2012 veroorzaakten warme oceanen een verlies aan ijs op Antarctica van 76 miljard ton per jaar. Sindsdien is er een sterke toename geweest waarbij het continent 219 miljard ton ijs per jaar verloor tussen 2012 en 2017. Daardoor steeg het zeeniveau ieder jaar 0,2 millimeter. De afgelopen eeuw is de zeespiegel in totaal ongeveer twintig centimeter gestegen, zo staat in het nieuwe onderzoek te lezen.

De situatie dreigt alleen maar erger te worden, waarschuwt Eric Rignot, voorzitter van the Earth System Science aan de University of California. “De zeespiegel zal de komende eeuwen met enkele meters stijgen”, klinkt het. “We stellen nu vast dat het ijs zes keer sneller smelt dan tijdens de jaren zeventig in eenzelfde periode”.

De Amerikaanse onderzoekers verwachten tegen 2100 een stijging van het zeeniveau van 1,8 meter. Vele kuststeden zullen daardoor volledig onder water komen te staan. “Miljoenen mensen zullen hiervan het slachtoffer worden”, klinkt het. De wetenschappers baseerden zich op satellietgegevens en op luchtfoto’s die gemaakt werden met speciale apparatuur in NASA-vliegtuigen.

Het onderzoeksteam onder leiding van Rignot ontdekte dat de gebieden op Oost-Antarctica, die ooit als “stabiel en immuun voor verandering” werden beschouwd, nu ook ijs verliezen. “Deze regio is waarschijnlijk gevoeliger voor klimaatverandering dan van oudsher werd aangenomen. Dat is belangrijk om te weten, omdat het nog meer ijs bevat dan West-Antarctica en het Antarctische schiereiland samen.”