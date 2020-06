Wetenschappers slaan alarm: ‘hittegolf’ in Noordpoolgebied zorgt voor smeltende ijskappen, bosbranden en larvenplaag HLA

18 juni 2020

10u30

Bron: Belga 0 Milieu Klimaatwetenschappers slaan alarm vanwege ongekend hoge temperaturen in Noord-Rusland, meldt de Britse krant The Guardian. Dit jaar belooft mede door die hittegolf het heetste jaar sinds het begin van de metingen te worden, ondanks de verminderde uitstoot van broeikasgassen als gevolg van de coronacrisis.

De laatste weken worden rond de poolcirkel buitengewoon hoge temperaturen gemeten. In Nizjnjaja Pjosja bereikte het kwik op 9 juni de 30 graden. In het Siberische Chatanga, waar de temperaturen doorgaans rond het nulpunt liggen, was het eind mei maar liefst 25 graden. In mei lagen de temperaturen in Siberië 10 graden boven het normale gemiddelde daar, concludeerde de Copernicus Climate Change Service (C3S) onlangs.

Volgens een klimaatonderzoeker van het Deens Meteorologisch Instituut zouden dergelijke temperaturen in mei in Siberië maar eens in de 100.000 jaar voorkomen als er geen door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde was. Een expert van C3S legt uit dat West-Siberië sneller opwarmt dan de rest van de aarde. De tijdsduur waarmee de warmte er aanhoudt is volgens haar uitzonderlijk. De hoofdmeteoroloog bij de Russische dienst Rosgidromet wijst erop dat afgelopen winter in Siberië de warmste was sinds 130 jaar geleden is begonnen met metingen.

Verregaande gevolgen

De Siberische 'hittegolf' heeft niet alleen verregaande consequenties voor het smelten van de poolkappen. Veel van de Russische steden boven de poolcirkel zijn gebouwd op een bodem van permafrost. Als die ontdooit, kan dat desastreuze gevolgen hebben. Het gigantische lek in een brandstofreservoir bij het Siberische Norilsk onlangs, werd onder meer geweten aan smeltende permafrost.

Ook woeden er in toenemende mate felle bosbranden in Siberië. Die worden vaak aangestoken door boeren om land bruikbaar te maken maar worden steeds vaker oncontroleerbaar als gevolg van hoge temperaturen en harde wind.

Daarnaast dreigen er mottenplagen door de warmte. Larven van de Siberische zijdemot vreten dennenbomen aan. Een Russische expert op het gebied van motten zegt dat hij de motten steeds sneller ziet groeien en groter ziet worden. Een toenemende plaag heeft volgens hem 'tragische gevolgen' voor bossen en wouden.