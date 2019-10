Wetenschappers ontdekken dat kurkuma op grote schaal vermengd wordt met lood HR

03 oktober 2019

12u21

Bron: Environmental Research 0 Milieu Amerikaanse wetenschappers hebben ontdekt dat kurkumapoeder in Bangladesh op grote schaal wordt vermengd met loodchromaat. Dat geeft de gemalen geelwortel een mooie gele kleur, en zo levert die meer op. Of er ook in ons land kurkuma uit Bangladesh wordt verkocht, is niet duidelijk. Het grootste deel van de kurkuma-oogst komt uit India.

Onderzoekers van de Stanford Universiteit troffen in de onderzochte kurkuma concetraties lood aan die tot 500 keer hoger zijn dan is toegestaan, zo meldt het wetenschappelijk tijdschrift Environmental Research. De vervuiling is niet min: lood tast het zeuwstelsel aan, vooral bij kinderen. Het verstoort ook de hersenontwikkeling en kan leiden tot een lager IQ. Bovendien is het kankerverwekkend.

Het FAVV is er niet van op de hoogte of Bangladesh kurkuma naar België exporteert, schrijft De Standaard. Ons land controleert diverse levensmiddelen op lood en andere zware metalen als cadmium, kwik en arseen, maar gedroogde kruiden zijn daar niet bij.

Kanker, depressie en ontstekingen

Kurkuma of geelwortel wordt veel gebruikt in de Aziatische keuken. Het geeft curry’s een gele kleur. Daarnaast is het ook steeds populairder als voedingssupplement, vanwege zijn vermeende werking tegen pijn, kanker, depressie en ontstekingen. Dierproeven doen immers vermoeden dat curcumine, een bestanddeel van kurkuma, een ontstekingsremmende werking heeft. Het is nog maar de vraag of dat ook bij mensen zo is, want curcumine wordt door het menselijk lichaam moeilijk opgenomen, en snel weer afgebroken.