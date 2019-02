Wetenschapper overleden die al in jaren 70 waarschuwde voor ‘global warming’ jv

19 februari 2019

10u19

Bron: NBC News 1 Milieu De termen ‘global warming’ en ‘klimaatverandering’ zijn vandaag actueler dan ooit. De wetenschapper die ze in de jaren 70 van vorige eeuw hypete door toen al aan de alarmbel te trekken, is gisteren in een New Yorks ziekenhuis overleden. Wallace Smith Broecker van de Columbia University werd 87. Hij stond bekend als de ‘grootvader van de klimaatwetenschap’.

Sinds 1975 is ‘global warming’ een ingeburgerde term. Daar heeft een wetenschappelijk artikel van Broecker veel mee te maken. De professor, geboren in 1931 in Chicago, voorspelde correct dat stijgende koolstofdioxidegehaltes in de atmosfeer zouden leiden tot een duidelijke opwarming. Later werd hij de eerste onderzoeker die herkende wat hij de “transportband van de oceaan” noemde, een wereldwijd netwerk van stromingen die alles van luchttemperatuur tot regenpatronen beïnvloeden. Dat systeem van stromingen in de Atlantische Oceaan geeft ons Europeanen een mild klimaat. Anders zou Europa volgens Broecker een diepvriezer zijn, waar de gemiddelde wintertemperaturen een pak lager zouden liggen dan nu het geval is. Tot -20 graden Celsius bij ons, zoals vandaag op de Noorse eilandengroep Spitsbergen.

Broecker stelde dat die transportband van de oceaan de achilleshiel van het klimaat is. Een lichte temperatuurstijging zou al voldoende zijn om de band te stoppen. Volgens Broecker was het mogelijk dat de opwarming veroorzaakt door de uitstoot van broeikasgassen de zeestromingen serieus in de war zou sturen. Hij voorspelde een drastisch omslagpunt in de klimaatverandering. De wetenschapper maakte de wereld en haar beleidsmakers attent op de mogelijke onaangename verrassingen waartoe global warming zou kunnen leiden. “We spelen met een gevaarlijk beest, een klimaatsysteem dat zich in het verleden al lichtgeraakt toonde”, zei Broecker.

Hij ontving in 1996 de National Medal of Science en was lid van de National Academy of Science in de VS. Hij was ook onderzoeksleider voor Biosfeer 2, het experimentele project dat met een constructie op 1,27 hectare een gesloten ecologisch systeem nabootste. Hij werd de ‘decaan van de klimaatwetenschappers’ genoemd en werd geprezen door zijn collega’s.