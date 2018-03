Wereldwijde CO2-uitstoot na 3 jaar stagnatie weer gestegen kg

22 maart 2018

17u31

Bron: Belga 0

De wereldwijde uitstoot van koolstofdioxide (CO2) is vorig jaar gestegen tot 32,5 miljard ton: een nieuw record. Dat blijkt donderdag uit de recentste cijfers van het Internationaal Energie Agentschap over het wereldwijde energie- en CO2-verbruik. Dat is slecht nieuws voor het Klimaatakkoord van Parijs.

Voor de eerste keer in drie jaar is de uitstoot van CO2 uit energie gestegen. Grootste boosdoener is het hogere energieverbruik wereldwijd en de verwaterde focus op hernieuwbare energie.

"Huidige initiatieven ontoereikend"

Dat voorspelt weinig goeds voor de strijd tegen de opwarming van de aarde. "De significante groei in de globale, energie-gerelateerde uitstoot van koolstofdioxide in 2017 toont aan dat onze huidige initiatieven om klimaatverandering aan te pakken, veruit ontoereikend zijn," zei Fatih Birol, topman bij het Internationaal Energie Agentschap.

Zo wordt het steeds moeilijker om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord van Parijs te halen, laat hij weten. "De globale uitstoot zal binnenkort noodgedwongen

een piek moeten bereiken, en tegen 2020 sterk moeten afnemen. Die daling zal nu nog extremer moeten worden, na de toename in 2017," aldus Birol.

Azië grootste bijdrager

Opvallend: terwijl de meeste industrielanden meer CO2 uitstootten, daalde de emissie sterk in de Verenigde Staten. De afgelopen jaren werd daar sterk ingezet op hernieuwbare energie, ondanks Trumps beloftes om de Amerikaanse steenkoolindustrie nieuw leven in te blazen.

De grootste toename in uitstoot is afkomstig van Aziatische landen: zij zijn goed voor twee derde van de toename in uitstootgassen, volgens het rapport.