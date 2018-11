Wereldwijde CO2-uitstoot bereikt nieuw record TTR

22 november 2018

10u41

Bron: ANP, Belga 1 Milieu De hoeveelheid kooldioxide (CO2) in de atmosfeer bereikte een nieuw record. De Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) van de Verenigde Naties meldde vandaag dat er vorig jaar 405,5 ppm (delen van een miljoen) CO2 zijn gemeten. Een jaar eerder waren dat nog 403,3 ppm en in 2015 maten onderzoekers 400 ppm.

“Er is nog geen sprake van een ommekeer in deze stijgende trend. De stijging zorgt op lange termijn voor klimaatverandering, stijging van de zeespiegel, verzuring van de oceanen en vaker extreem weer”, waarschuwt WMO-secretaris-generaal Petteri Taalas.

“De wetenschap is duidelijk. Zonder een snelle vermindering van de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen, zal de klimaatverandering een verwoestende en onomkeerbare impact hebben op het leven op aarde. De tijd waarbinnen nog iets ondernomen kan worden is bijna voorbij”, aldus Taalas.

Volgens Talas is het drie tot vijf miljoen jaar geleden dat de aarde ook zo’n hoge concentratie van kooldioxide kende. De temperatuur lag toen 2 tot 3 graden hoger dan nu en het zeeniveau lag 10 tot 20 meter hoger. Het duurt honderden jaren voordat hoge concentraties kooldioxide afnemen, in de oceanen blijft het nog langer aanwezig.

Volgende maand wordt in het Poolse Katowice de VN-klimaatconferentie gehouden. Daar wordt geprobeerd de regels uit het Parijse klimaatakkoord te vernieuwen. In 2015 kwam de internationale gemeenschap overeen om de totale opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad. Om die doelstelling te behalen moet de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen in 2030 minstens 40 procent lager zijn vergeleken met 1990.