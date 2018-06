Wereldnatuurfonds roept op om Middellandse Zee te redden van plastic IB

08 juni 2018

01u46

Bron: Belga 4 Milieu De Middellandse Zee dreigt te veranderen in een "plastic zee", waarschuwt WWF vandaag. Het Wereldnatuurfonds stelt een reeks maatregelen voor tegen het plastic afval in de zee. Geen enkele zee ter wereld is er volgens WWF erger aan toe.

De organisatie verzamelde een reeks alarmerende wetenschappelijke gegevens in een rapport dat het vrijdag publiceert. De Middellandse Zee bevat een recordniveau 'microplastic', stukjes van minder dan 5 millimeter, die in de hele voedselketen doordringen en dus ook de gezondheid van de mens bedreigen.

"De concentratie van microplastic ligt er ongeveer vier keer hoger dan in de 'continenten' van plastic afval die in de oceanen worden aangetroffen", zegt WWF.

Een oorzaak is de alomtegenwoordigheid van plastic in het dagdagelijkse leven. Ook wordt amper een derde van het plastic afval gerecycleerd.

Plasticlozing terugdringen

De ngo pleit voor een dwingend internationaal akkoord om het lozen van plastic terug te dringen. Ook wil het de strijd opvoeren tegen het "spookvisgerei", zoals netten die in het water worden achtergelaten. WWF roept individuele landen die aan de Middellandse Zee grenzen ook op om meer te recycleren en beter afval op te halen, plastic zakken voor eenmalig gebruik te verbieden, en het toevoegen van microplastics, bijvoorbeeld in wasmiddelen en cosmetica, tegen 2025 stop te zetten.

De toeristische industrie tot slot, "zou moeten vermijden om plastic artikelen voor eenmalig gebruik te gebruiken zoals zakken, flessen, doppen of rietjes".