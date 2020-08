Wegwerpplastic is slechts klein deel van plasticprobleem, leert Amerikaans onderzoek Meeste plastic (ongeveer twee derde) wordt voor andere doelen gebruikt HAA

27 augustus 2020

15u54

Bron: IPS 0 Milieu Plasticgebruik verminderen richt zich vaak op plastic voor eenmalig gebruik, zoals tassen, flessen en folie. Het meeste plastic wordt echter voor andere doelen gebruikt, constateren onderzoekers van de Universiteit van Michigan.

Twee derde van het plastic dat in 2017 in de VS gebruikt werd, was bedoeld voor andere doelen, zoals elektronica, meubels en interieur, de bouw, auto’s en diverse andere consumentenproducten.



“Die andere sectoren brengen unieke uitdagingen met zich mee, en ook kansen nu we willen toewerken naar een circulaire economie voor plastic”, zegt Gregory Keoleian, directeur van het Center for Sustainable Systems aan de Universiteit van Michigan en auteur van het onderzoek in Environmental Research Letters.

De onderzoekers stellen vast dat recyclage van plastic iets lager ligt dan eerdere schattingen: 8 procent van het plastic dat aan het einde van zijn bruikbare leven is, werd in 2019 gerecycleerd.



Eerdere schattingen, inclusief 8,4 procent van het Milieuagentschap (EPA), richtten zich op plastic op gemeentelijke vuilstortplaatsen. Daarbij ging het voornamelijk om verpakkingsmaterialen en flessen. De nieuwe studie keek ook naar bouwafval en afval uit de auto-industrie.

Breder perspectief

In de nieuwe studie is op basis van data uit de industrie en openbare bronnen een routekaart gemaakt om de industrie, beleidsmakers en academici op weg te helpen naar een snellere vermindering van plastic afval.

“We hebben de plasticstroom gedetailleerd in kaart gebracht – van de productie tot gebruik en de afvalfase – en getraceerd per type en markt”, zegt Keoleian. “Door het probleem vanuit dit bredere perspectief te bekijken, kan prioriteit gegeven worden aan oplossingen die impact hebben.”

Een van die oplossingen ligt bij betere coördinatie tussen productdesign en het einde van de levensduur van een product, zegt hij.

Uit de studie bleek dat 2 procent van het plasticafval in Noord-Amerika in 2017 in de natuurlijke omgeving belandde. Die “lekkage” van plastic in het milieu baart zorgen, omdat het materiaal slecht afbreekt en impact heeft op organismen en ecosystemen.

De meeste plastics worden bovendien gemaakt uit fossiele brandstoffen. Acht procent van het jaarlijkse olie- en gasverbruik is gelinkt aan de productie van plastic.

