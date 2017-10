Waterkwaliteit in landbouwgebied verbetert niet meer SPS

12u44

Bron: Belga 0 photo_news Milieu De concentraties aan nitraat en fosfaat in de waterlopen in Vlaams landbouwgebied zijn nog altijd te hoog. Dat is de conclusie van de jaarlijkse evaluatie van de oppervlaktewaterkwaliteit van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Sinds 2013 is er geen verbetering meer vastgesteld voor het gehalte aan nitraat, voor fosfaat dateert het laatste goede nieuws zelfs al van 2010. De doelstellingen van het mestactieprogramma voor 2015-2018 zijn niet meer haalbaar, klinkt het.

Uit het jaarlijkse rapport van de VMM, de "mestactie-meetnet-campagne 2016-2017", blijkt dat ongeveer 67 procent van de 760 meetplaatsen het afgelopen jaar de milieukwaliteitsnorm voor fosfaat overschreed. Sinds 2010 wordt er voor meer dan drie op de vier meetplaatsen geen verbetering meer vastgesteld, op de meeste andere plekken (19 procent) stelt men zelfs een verslechtering vast. Volgens de VMM moet het mestbeleid meer aandacht besteden aan de fosfaatproblematiek. "Extra maatregelen zijn nodig", klinkt het.



Ook voor nitraat is er weinig goed nieuws. De drempelwaarde van 50 mg per liter werd het afgelopen jaar op meer dan een vijfde van de meetplaatsen minstens één keer overschreden. De doelstelling van het mestactieprogramma 2015-2018, om het overschrijdingspercentage terug te dringen tot maximaal 5 procent van de meetplaatsen, is niet haalbaar, klinkt het.

Negatieve impact

Het aantal plaatsen waar er te veel nitraat wordt gemeten, is sinds 2002 wel fors gezakt. Maar de opmerkelijke verbetering is ook daar enkele jaren geleden gestopt. Sinds 2013-2014 blijft het aantal plaatsen die de drempelwaarde overschrijden stabiel rond de 20 procent. Positief is wel dat het aantal meetplaatsen waar er sinds 2007-2008 minder hoge concentraties aan nitraat wordt vastgesteld (38 procent), groter is dan de plaatsen waar de concentratie wel nog stijgt (2 procent).



Hoge concentraties aan nutriënten, zoals nitraat en fosfaat, komen hoofdzakelijk in de waterlopen terecht via mest. Fosfaat en nitraat hebben een negatieve impact op de ecologische toestand van het water. Te hoge concentraties bedreigen de drinkwaterproductie.