Wat als...we permanent zouden overschakelen op zomer- of wintertijd?

12 juni 2019

08u00 0 Milieu In maart 2021 is het zover: dan zal er binnen de Europese Unie geen aparte winter- en zomertijd meer bestaan, maar is er nog maar één tijd. Altijd wintertijd of altijd zomertijd? Beide scenario’s kennen voor- en tegenstanders, maar welk is het gunstigst voor ons energieverbruik?

Gaan we beter voor zomertijd...

De zomertijd werd in 1977 voor de eerste keer ingesteld als reactie op de oliecrisis. De bedoeling was om in de zomer langer gebruik te maken van het zonlicht, zodat we onze woning minder lang moesten verlichten. Dit zou resulteren in een lager energieverbruik. Doordat het ’s morgens een uur later licht wordt, komt het daglicht beter overeen met de tijd waarop de meeste mensen opstaan. In juli gaat de zon het vroegste op, en dat is om 5u33.

... of wintertijd?

Als er wordt gekozen voor altijd wintertijd, komt de zon in juli al op om 4u33 en gaat hij onder om negen uur ’s avonds in plaats van tien uur. Maar wat heb je aan daglicht om half vijf ’s morgens, als de meeste mensen nog in hun bed liggen? Eigenlijk zijn deze uren licht ‘verloren’, aldus de critici. Bovendien is door de opkomst van spaarlampen en energiezuinige ledlampen het besparingsargument op vlak van verlichting ook wat achterhaald. In de goed geïsoleerde nieuwbouwwoningen zal de impact van de uurverandering ook zeer beperkt blijven.

Wat vindt Europa ervan?

Als het van het Europees Parlement afhangt, verzetten we onze klok in de nacht van 27 op 28 maart 2021 voor de allerlaatste keer. Zomertijd dus. Maar lidstaten die voorgoed de wintertijd willen hanteren, moeten in oktober van dat jaar een laatste keer omschakelen. Elke lidstaat moet immers nog zelf beslissen welke tijdsregeling hij verkiest, en dat ten laatste tegen april 2020. Qua energiebesparing is het verschil minimaal: door definitief over te schakelen naar zomertijd, zouden we 0,34% aan elektriciteit besparen, aldus een grootscheepse analyse van 44 studies uit 2017.

