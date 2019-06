Groene energie Gesponsorde inhoud Wat als...ik nooit meer per ongeluk het licht zou aanlaten in het toilet? Aangeboden door Eneco

08u00 0 Milieu Dan verspil je geen energie, zo simpel is dat. En sus je geweten maar niet met het verhaaltje dat een lamp zogenaamd meer verbruikt als je ze telkens aan- en uitzet, want dat klopt echt niet.

Wist je dat ongeveer 17% van je elektriciteitsbudget naar verlichting gaat? Dat verbruik kan je al halveren door simpelweg een paar gloei- of halogeenlampen die vaak gebruikt worden, te vervangen door spaar- of ledlampen. Ledlampen zijn het duurzaamst: die kunnen gemiddeld 25.000 tot 100.000 branduren meegaan.

Licht in de duisternis

Een gouden regel is om een lamp die meer dan 45 minuten per dag brandt, te vervangen door een spaar- of ledlamp. Door de besparing op je energiefactuur verdienen deze lampen zich binnen een jaar terug. Ook lampen die korter branden kan je uiteraard vervangen; de terugverdientijd is dan gewoon wat langer. En geloof je toch niet dat je lampen quasi onbeperkt aan en uit kan zetten? Dan trekt dit cijfer je wel over de streep: goede spaarlampen kunnen 600.000 schakelcycli aan. Omgerekend wil dit zeggen dat je vijftig jaar lang elke dag het licht iets meer dan dertig keer aan en uit kan zetten. Ledlampen hebben zelfs een onbeperkte schakelduur.

Verstrooidheid geen probleem!

Maar er zijn nog wel een paar trucs die je kan toepassen om verstandig om te springen met verlichting, niet alleen in het toilet. Ze zijn ideaal voor wie soms wat verstrooid door het leven gaat. Een centrale schakelaar maakt het leven eenvoudiger, omdat je alle lampen in één keer kan doven. Of schaf jezelf een schakelklok aan, waarbij na enkele minuten het licht automatisch dooft. In een gang kan een bewegingsmelder handig zijn.

Gouden tip van energieleverancier Eneco

Vooral als je verschillende elektronische apparaten tegelijk gebruikt, is een stekkerblok met schakelaar een aanrader. Denk aan een computer, beeldscherm, printer, bureaulamp en oplader voor je gsm of tablet, die allemaal tegelijk elektriciteit nodig hebben. Dankzij de schakelaar kan je de stekkerdoos aan- en uitzetten zonder het snoer uit het stopcontact te halen.

