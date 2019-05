Groene energie Gesponsorde inhoud Wat als...ik mijn verwarming altijd op dezelfde basistemperatuur laat staan in plaats van hem voortdurend bij te stellen? Dossier energie besparen Aangeboden door Eneco

21 mei 2019

08u00 0 Milieu Dan verwarm je meer dan nodig is én verspil je dus heel wat energie. En dat voel je natuurlijk ook in je portemonnee. Maar hoe gaat dat dan in z’n werk, dat energiezuinig verwarmen?

Eerst en vooral: om energiezuinig te verwarmen moet je verwarming een goed rendement halen. Met de moderne condensatieketels betekent dat eenmaal stevig doorbranden en niet telkens de verwarming even laten aanspringen om een graadje bij te warmen. Stel dus de kamerthermostaat zo in dat hij naar een lagere temperatuur daalt als je niet thuis bent.

Slim en energiezuinig verwarmen doe je zo!

• Zet je verwarming ’s nachts op 16 graden.

In een goed geïsoleerde woning wordt het ’s nachts zelden kouder en zal de ketel dus niet aanslaan. Ook als je overdag niet thuis bent, is 16 graden een goede temperatuur. Laat de temperatuur nooit zakken onder de 10 graden, anders kun je last krijgen van condensatie.

• Laat je verwarming overdag als je thuis bent naar 21 graden stijgen.

De sprong van 16 naar 21 graden is klein genoeg om je woning ’s morgens vrij snel comfortabel warm te krijgen.

• Als je langdurig afwezig bent, mag de verwarming naar 14 of zelfs 12 graden.

Laag genoeg om weinig te moeten stoken en hoog genoeg om condensatie te vermijden.

• Stel de klok van je thermostaat in.

30 minuten voor het opstaan mag de temperatuur naar 21 graden, 15 minuten voor je vertrekt zakt ze weer naar 16 graden. ’s Avonds mag de verwarming 30 minuten voordat je thuiskomt opnieuw naar 21 graden, 30 minuten voor het slapengaan gaat ze weer op nachtregime.

Extra tip van energieleverancier Eneco

Een radiator straalt warmte uit naar alle kanten, ook naar achter. Via de buitenmuur kan er zo heel wat warmte verloren gaan. Dat warmteverlies kun je tot een minimum beperken door radiatorfolie tegen de muur aan te brengen achter de radiator.

